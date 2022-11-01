【立法會】譚岳衡、李惟宏聯合辦事處開幕　許正宇︰體現內地香港是一家

▲ 立法會議員李惟宏、譚岳衡設立的聯合地區辦事處今日開幕。（受訪者供圖）

立法會議員李惟宏、譚岳衡設立的聯合地區辦事處今日開幕，主禮嘉賓之一、財經事務及庫務局局長許正宇表示，兩位議員來自不同背景的金融機構，兩者合作，體現內地香港是一家，合作搭建的平台，有利於政府提升效率，聽取業界意見。

▲ 立法會議員李惟宏（左）、譚岳衡（右）。（受訪者供圖）

二人設立的聯合辦事處位於上環，李惟宏表示，自己與譚岳衡均從事金融行業多年，期望合作能發揮協同效應，接觸更多業界人士及市民，聆聽不同訴求。他又表示，辦事處將舉辦防範金融騙案講座、投資者教育等活動，以擴大對市民的服務。

譚岳衡表示，他珍視這次合作機會，希望藉此平台，關注業界需求，加深業界合作，廣納建議，推動相關政策研究、制定和落實，鞏固提升香港香港國際金融中心競爭力。辦事處將秉承「立足金融跨界做實事」理念，為市民推廣普惠金融服務提供平台。

除了許正宇，出席揭幕禮的，還有香港中國企業協會總裁張夏令、香港金融發展局主席李律仁、香港中資證券業協會永遠名譽會長謝湧海和多位立法會議員。

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責任編輯：關景騰