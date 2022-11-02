【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰　蘇玉華與全新班底合作擦新火花

▲ 蝦頭驚豔演出嚇親林海峰，蘇玉華與全新班底合作擦新火花。

以「大角咀肢解父母案」作背景的電影《正義迴廊》日前上映，好評聲音不絕。戲中蘇玉華飾演游嘉莉、林海峰（Jan）則飾演吳冠峰，分別代別兩位被告張顯宗（楊偉倫、阿卵飾）與唐文奇（麥沛東、麥東餘）的資深大律師。

最新影片推介：葛綽瑤專訪

阿蘇甚少出演電影，今次吸引她的地方除了首次任長片導演的何爵天以及精彩的劇本，最決定性的因素是《正義迴廊》的演員班底：「監製、導演找了很對的人去飾演那些角色，包括阿Jan、阿卵、麥東和蝦頭（楊詩敏），所有人都是很對勁的，其實Casting準確的話已經幫到電影一半，所以義不容辭，接！」

《正義迴廊》終極預告曝光壓逼力爆棚 13年「駭人弒親案」改編實力派演員盡騷演技

▲ （越玲瓏攝）

以「特別演出」身份亮相的阿Jan，則以「危險」作總結：「劇組打電話來找我參演，是第一個危險。第二是當時疫情剛剛爆炸，要開拍電影，還要是舞台劇演員為主，危險！再看到劇本這樣重口味，好危險喎！但往往安全的反而是最危險，有陣時好危險的不妨做一次。」

【正義迴廊】楊偉倫麥沛東重演弒親血案 導演何爵天藉奇案探問公義

演出挑戰

吸引的地方對阿蘇來說亦是個挑戰，戲中台前幕後所有人都是她從未合作過的單位，挑戰反而引起更大的化學作用：「跟熟悉的人合作對我來說容易悶，因為你太清楚對方的套路，但當遇上新人、不知道對方怎樣演，會讓我覺得好刺激要有去觀眾、給予即時回應，演戲應該要有這種刺激。」

▲ （《正義迴廊》劇照）

甚少接演這類劇種的阿Jan，認為最大的挑戰是「唔傾偈」：「以往拍戲在鏡頭外還是比較輕鬆，可能是題材的關係，這個劇種是不容許你有半點輕鬆，在片場完全不聊天，對我來說是個大挑戰。」

【正義迴廊】首任男一即奪最佳男演員獎 麥沛東：為演藝路注入強心針

對阿Jan來說另一個「挑戰」是看演員怎樣去演出，曾經跟蝦頭合作的他在片場重遇對方，但蝦頭為了投入角色，在鏡頭以外「無視」阿Jan，他笑謂：「蝦頭完全無同我傾偈，一句都無。當時在想『之前合作過，而家咁串嘅？蝦頭炸喎，我喎大佬』，我的禁不位這樣想。到看完她的演出，想法則變成『蝦頭我都話你得架啦，一早睇好你！』。那時一朝早在吃早餐，她已經走來走走想哭一樣，原來已經在進入角色。」

▲ （越玲瓏攝）

參與演出與宣傳，阿Jan一直從中學習。憶起早前一起到《爆谷一周》接受訪問，聽到阿卵分享揣摩角色的過程，令他感受深刻：「我只是客串，他們才是面對挑戰的人。我反而是有很多收獲，其中一個是聽到阿卵揣摩角色，是向在《踏血尋梅》演出殺人犯的白只請教，白只跟他說『唔好傾偈』，我想就算報演技班都未必有老師告訴你這件事，當時聽到真的覺得『塞錢入袋』。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

正義的理解

戲名打正旗號講「正義」，引領觀眾對正義有所反思，問到兩位經歷拍攝後，有否因為劇本而對正義別有一番領悟。每早閱報面對各種時事的阿Jan秒回：「不需要靠劇本去反思正義，現實中已有太多事情會令你反思，反思了幾萬次幾億次。」

《正義迴廊》麥沛東首當電影男一即封帝 林海峰蘇玉華法庭舌戰檢控官周文健

事前做足功課、向大律師請教的阿蘇，亦有跟對方就著劇本進行討論，除了詢問法律相關的事，亦有就著「正義」這個話題去討論：「他跟我說大律師在法庭上的職責，並不是去尋求公義和正義，而是要據理力爭，找最有利的點子去幫他的客人去『打甩』案件。這套電影某程度上就是要我們去想，打官師到底有多公義？甚麼是真和假？誰在做戲誰講真話？電影不只看案件的來龍去脈，而是引令我們作更多思考。」

▲ （越玲瓏攝）

阿Jan則把律師理解成的士司機：「乘客叫你去哪，你就去哪，除非你『冚旗』，不然你就要想辦法到達，只不過他以秒數算出來的收費會貴很多。」

香港電影

在香港土生土長的二人，深受著香港電影的影響，對本土電影當然有份情意結，今次「特別演出」的阿Jan難得現身為電影進行宣傳，也是為著「香港電影」這個招牌盡一點綿力：「我又不是主角，只是電影的一部份。不只是演出的一部份，還是電影、香港這個地方的一部份，那就去做吧。高先電影的作品在香港這個環境底下感染到好多人，我沒有宗教信仰，我的信仰就是這個地方，所以最想呼籲大家一起來電影院，看這個地方的電影。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

阿蘇眼到近期香港電影的活力、票房復甦、百花齊放，有感除了有質素的觀眾，更需要的是有質素的電影、題材和具有潛質的演員：「他們都是我們的寶物，要好好地支持、栽培，讓他們施展混身解數，這樣才能有好的土壤讓香港電影可以再次綻放。」

對於阿卵的出色演出，還有阿東憑著角色得到獎項的肯定，身為劇場前輩的阿蘇為二人感到非常高興：「有些演人一生人都未必能夠拿到一次好角色，他們兩個已經做好準備、具有潛質的演員，能夠得到這個這個好角色、有這樣精彩的表現，實在替他們高興。所以阿東得獎，我第一時間恭喜他。我自己也是演員，知道這些機會有多難得。」

林海峰：

化妝：Gricha Chan

蘇玉華:

服裝：Twinset@Harvey Nichols HK

化妝：winki@vinciwinkidotcom

髮型：RAy Mork@AdmiX Hair Styling

記者：陳心怡

導演專訪：楊偉倫麥沛東重演弒親血案 導演何爵天藉奇案探問公義【上一頁】

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R