【多孩媽媽】與8男共誕11孩想生夠30個　非常媽媽自豪︰子女不怕爸爸去世

▲ 美國一名非常媽媽透露自己11名孩子是與8名男子所生，令網民譁然。

11個孩子8個爸！美國一名非常媽媽在網上拍片坦承，與8個不同男人共誕下11名孩子，目標更希望生夠30個。她認為孩子們有8個爸爸具優勢，即使當中有3個爸爸離世或「走佬」，他們仍有5個爸爸，言論引起網民譁然，紛紛批評她歪理連篇。

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據美國《紐約郵報》報道，來自美國田納西州的女子Phi經常在TikTok分享感情生活及家庭日常，她透露自己11名孩子是與8個男人所生，並一直與他們維持良好關係。她笑言自己會在facebook的Marketplace發文，或四出張貼廣告來找對象。Phi對自己的感情狀況引以為傲，並解釋廣交「爸爸」的好處。

如果孩子只有一個爸爸，若然他離開或死亡，孩子便會失去父親；但有8個爸爸，即使有3人死去或離開，孩子仍有5個爸爸。

▲ 孩子們有不同種族。（TikTok影片截圖）

即使家庭成員數目如此龐大，Phi仍渴望繼續生仔，「我想再生19個，這樣就可以湊到30個。」有網民質疑她不斷生仔，只是為了得到更多政府援助，Phi在影片中展示了州政府資助小朋友的文件，顯示她所住的州分，每4星期只給她15美元（約118港元）。

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網民斥歪理連篇︰請停止繁殖

Phi的言論惹來網民猛烈抨擊，「看在上帝份上，請停止繁殖吧」、「1次是錯誤，2次是選擇，之後就是習慣了」、「重點是孩子們的生活中，父親有否參與？」。Phi反擊指，網民的言論讓她看來像罪犯。

不過，也有網民表明支持她，認為孩子們都在快樂且充滿愛的環境中長大，「有幾多個爸爸有甚麼關係呢？」、「不用感到羞恥，他們都是很棒的對象」。

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責任編輯︰王明芳