【最新疫情】今增4,418宗確診　增XBB、XBD、BQ.1.1本地個案

▲ 今增4,418宗確診，增XBB、XBD、BQ.1.1本地個案（馮漢柱攝）

本港今（1日）新增4,418宗確診，為連續2日維持4,000多宗，其中本地感染佔3,981宗、輸入佔437宗；另增13名染疫者離世。此外，衞生防護中心再發現2宗XBB、1宗XBD、1宗BQ.1.1亞系本地個案，患者居觀塘、九龍城、大埔區。

衞生防護中心再發現2宗XBB、1宗XBD、1宗BQ.1.1亞系本地個案，其中感染BQ.1.1為居觀塘區的28歲女子，其已接種兩劑疫苗；感染XBD為居九龍城區的90歲嫗，其已接種一劑疫苗；感染XBB為居於大埔區的14歲女子及居於深水埗區的29歲男子，均已接種三劑疫苗。

中心於輸入個案亦發現2宗XBB及1宗BQ.1.1亞系個案。輸入個案累計發現204宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、6宗BA.4.6、11宗BF.7及23宗BQ.1.1亞系個案；本地個案則累計發現2宗XBB、7宗XBD、1宗BA.2.75.2及8宗BQ.1.1亞系個案。

學校個案方面，共442間學校呈報752宗個案，涉632名學生及120名教職員；有10間學校共11班因出現群組感染，需停課7日，其中康怡維多利亞幼稚園新增多於一個班別需要停課。

院舍個案方面，2間安老院舍共2名院友確診，6名院友需要檢疫；另有4間殘疾院舍共9名院友及1名員工確診，38名院友需要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：

滙豐安老院（環翠）有限公司（柴灣環翠商場401室）

慶楠護老院（荃灣富麗）有限公司 （荃灣荃華街富麗花園B區1樓）

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

香港耀能協會安定宿舍（屯門安定邨定泰樓地下）

新生精神康復會山景宿舍（屯門山景邨景華樓C208至C212室及C301至C312室）

保良局鄭翼之中心（沙田大圍悠定街9號）

香港心理衞生會李鄭屋宿舍 (深水埗李鄭屋邨孝慈樓B翼地下及二樓）

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0.1%及91.3%。

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記者：鄧凱文