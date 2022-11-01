【旅行新景點】機場天際走廊今起啟用　橋上可俯瞰飛機從腳下駛過

▲ 香港國際機場天際走廊啟用傳媒參觀活動。(林宇翔攝)

機場「天際走廊」今日啟用，連接T1客運大樓與T1衛星客運廊，主要供短途及內陸客機上落機之用。天際走廊的特色是橫跨跑道，運氣好時，可欣賞飛機從腳下穿過的光景。

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「天際走廊」位於24號登機閘口旁，透過走廊可前往T1衛星客運廊的13至22號閘口（重新編號前為501至510號閘口），較多供短途及內陸客機所用。

負責工程的機管局工程及科技總監梁永基指，過去要前往T1衛星客運廊，必需透過接駁巴士前往，雖然車程只需約10分鐘，但遇上飛機升降時要「讓路」，待升降完成後才可繼續行駛，「有時甚至要讓2班機，對趕著上機的乘客不方便。」而天際走廊啟用後，乘客只需8分鐘，就可從T1客運大樓到達衛星客運廊的閘口，時間安排上更加自主。記者實測由客運大樓行到達衛星客運廊，需時約6分鐘。

天際走廊的入口位於24號登機閘口旁邊，登上走廊前要經2段電梯，向左望可透過玻璃看到跑道，由於天際走廊是横跨跑道的建築，乘客與停機坪的距離最近只有幾米。

登上約28米的高度後，就可抵達平台層，回頭行數十米是餐廳預定位置，但現時餐廳仍在裝修，要到明年首季才開業。

若不回頭繼續向前行，可考慮在橋正中間駐足，屆時將站於機場跑道的正中央，運氣好時，腳下會有飛機滑行而過，而天際走廊邊緣地板亦是玻璃設計，方便俯瞰觀賞。向右遠眺，則可望三跑道工程全貌，惟現時仍塵土飛揚，可觀性有限。

行到天際走廊盡頭是觀景台位置，最快年尾便會開放。梁永基透露，屆時有一定空間可作餐飲設備，乘客或可邊看靚景邊用膳。

天際走廊造價約9億，原定2020年暑假啟用。梁永基指，疫情令天際走廊需求降低，亦影響其物料供應，所以2022年才能啟用，延後落成帶來的超支，會根據合約與承建商跟進。

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記者：陳梓蔚