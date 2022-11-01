【風暴回顧】熱帶風暴闖本港200公里就可掛8號波？　天文台視乎四大條件

▲ (馮漢柱攝)

天文台今日（11月1日）表示，三號強風信號會在明早6時前維持，天文台會考慮明日日間發出八號烈風或暴風信號，但實際時間需視乎本地風力變化。詳情即看【下一頁】

一般而言，當強烈熱帶風暴或颱風進入香港150至200公里內，香港會受烈風吹襲，天文台會考慮發出八號風球，但如熱帶氣旋從東南方接近，由於香港風力較弱，因此進入150公里才會考慮發出八號風球。署理高級科學主任郝孟騫接受本網TOPick查詢時指，發出八號風球需要看四大項目，分別是距離、中心強度、烈風環流及本地風力變化。翻查天文台資料，在2021年至2018年曾闖入本港200公里範圍而無發出八號風球，有熱帶低氣壓「查帕卡」，「盧碧」、「雷伊」、「鸚鵡」及「百里嘉」，它們皆因未能符合天文台四大條件，所以即使與本港距離近亦未能掛八號風球。

2021年

熱帶低氣壓「查帕卡」於7月18日晚上在香港之西南偏南約180公里的南海北部上形成，也是查帕卡最接近香港的時候。天文台在當晚9時40分發出一號戒備信號。當晚及 翌日早上本港普遍吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。由於查帕卡逐漸靠近廣東西部沿岸及顯著增強，天文台在7月19日下午4時10分發出三號強風信 號，當時查帕卡集結在香港之西南約180公里。當晚及7月20日初時本港離岸吹強風，高地間中吹烈風。隨著查帕卡逐漸遠離香港並減弱，本港風力緩和，於7月20日晚上取消所有熱帶氣旋警告信號。

熱帶低氣壓「盧碧」於8月2日晚上在香港之西南約280公里的南海北部上形成，大致向東北偏東方向橫過南海北部並逐漸增強。天文台在8月2日晚上9時40分發出一號戒備信號，當時盧碧集結在香港之西南約260公里。當晚本港普遍吹和緩的東至東南風。翌日盧碧逐漸靠近本港，下午本港風力有所增強。盧碧於8月3日下午2時左右最接近香港，其中心位於香港之西南偏南約110公里。由於盧碧相當接近香港，預料香港的風力會在晚間進一步增強，天文台在8月3日下午4時25分發出三號強風信號，當時盧碧集結在香港之西南偏南約120公里。當晚本港普遍吹和緩至清勁的東至東北風，離岸及高地間中吹強風。隨著盧碧移至香港的東南面及逐漸遠離香港，本港轉吹偏北風，風力有所緩和，天文台在八月四日上午4時20分以一號戒備信號取代三號強風信號。

熱帶氣旋「雷伊」當時雷伊集結在香港之西南偏南約630公里。在雷伊及東北季候風的共同影響下，當日本港吹清勁東北風，離 岸及高地間中吹強風。翌日雷伊加速向東北靠近廣東沿岸並迅速減弱。雷伊在12月21日上午11時左右最接近本港，其中心位於在本港之東南偏南約140公里。隨著雷伊正午過後在香港以南海域減弱為一個低壓區，在當日下午取消所有熱帶氣旋警告信號。

2020年

熱帶低氣壓「鸚鵡」於6月12日凌晨在馬尼拉之西北偏北約110公里的菲律賓上空形成，並逐漸增強。日間鸚鵡向西北移動横過南海。翌日凌晨鸚鵡發展為熱帶風暴，下午 達到其最高強度，中心附近最高持續風速估計為每小時75公里。鸚鵡於六月十四日早上 稍後時間在廣東陽江市登陸，下午在廣東內陸減弱為低壓區。 香港天文台在六月十二日晚上8時20分發出一號戒備信號，當時鸚鵡集結在香港之東南偏南約710公里。當晚及翌日早上本港吹輕微至和緩東至東北風。隨著鸚鵡靠近廣 東沿岸，天文台在六月十三日下午3時40分發出三號強風信號，當時鸚鵡集結在香港之 東南偏南約290公里。下午本港風勢逐漸增強，晚間吹清勁至強風程度的東至東南風，高 地間中吹烈風。鸚鵡於六月十四日上午2時左右最接近本港，其中心在香港之西南偏南 約190公里左右掠過。隨著鸚鵡逐漸減弱及遠離香港，天文台在六月十四日上午10時40 分以一號戒備信號取代三號強風信號，並於當日下午1時20分取消所有熱帶氣旋警告信 號。

符合天文台四大條件-熱帶氣旋「海高斯」

熱帶氣旋「海高斯」在2020年集結在香港之東南偏東約490公里。在當日下午2時20分發出三號強風信號，當時海高斯位於香港之東南約250公里。傍晚時分本 港普遍吹清勁至強風程度的東至東北風。由於海高斯採取較為接近香港的路徑移動並繼 續增強，天文台在八月十八日晚上10時40分發出八號東北烈風或暴風信號，當時海高斯集結在香港天文台以南約100公里。午夜前後本港風力迅速增強，普遍吹強風至烈風程 度的偏東風。

由於預料當海高斯在香港西南面近距離掠過時，本港風力會顯著增強，天文台在八月十九日上午1時30分發出九號烈風或暴風風力增強信號，當時海高斯已移至 天文台以南約90公里。凌晨時分香港多處吹達烈風程度的東至東南風，離岸吹暴風，部分高地風力更達颶風程度。海高斯在八月十九日上午5時左右最接近香港，其中心位於香港天文台之西南偏西約80公里。早上海高斯在珠海登陸，本港風力減弱，天文台在上午7時40分改發八號東南烈風或暴風信號，取代九號烈風或暴風風力增強信號。

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責任編輯：余思嵐