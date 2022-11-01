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【大腸癌】華昇贊助1800名市民接受大腸癌篩查　今起接受申請

社會 17:11 2022/11/01

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（曾耀輝攝）

「健康惠港」推大腸健康檢查計劃，華昇診斷中心將贊助1800名市民接受大腸癌檢測，今（1日）起接受申請，獲批的市民只需到18區的協作醫務中心支付500元基本診金便可獲大便核酸病變自我採樣檢測套裝，交回樣本1週內就可知結果。

華昇診斷中心將資助1800名40歲以上市民接受大便核酸檢測，有關檢測靈敏度達88%，市民採樣前亦可如常飲食，在家採樣後，要將樣本交回計劃的協作診所，化驗所會提取通過由腸道脫落的DNA檢測，評估檢查者大便中腸癌標記基因甲基化的水平。有關測試靈敏性較大便隱血檢測高，也不會受痔瘡影響結果。

有興趣的市民要先經網上或填妥表格交回指定服務點申請，申請時亦需填寫健康風險問卷，健康惠港醫護審批後，會在約7天內通知合資格者前往自選醫務中心取自我採樣檢測套裝，並由醫生解釋如何使用，參與者須向醫生支付500元基本診金。市民將樣本交回診所，約5個工作天便會有檢測結果，若結果呈陽性醫生將為參加者寫轉介信，轉介其接受專科檢查及治療。

計劃協作診所共22間，遍及18區，詳情可查閱健康惠港網站，而截至申請日期則為下月31日。健康惠港項目策劃總經理馬文傑表示，若報名人數超過1800人，會讓有較高危風險的患者優先參加。

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