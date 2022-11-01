【意外現場】周殷廷兼任MV導演尋突破　難忘曾打動張學友出山演出

▲ 周殷廷曾執導張學友Gin Lee合唱歌曲MV 。

2015年出道的歌手周殷廷（Yan Ting），去年主唱ViuTV劇集《太平紋身店》主題曲《遲了悔改》再受注目，今年Yan Ting推出新歌《意外現場》，除演繹心路歷程，近年積極發展幕後製作的他，並親身執導MV，更拍攝出可能是港產MV史上最大爆破效果的一個鏡頭。

過去三年，周殷廷在幕前的步伐似乎放緩，事實上他用了幾年時間周遊列國，同時也多向幕後崗位進發，他解釋現時除了當歌手，亦有擔任品牌推廣工作，又會為其他歌手拍MV等，希望成為一個全方位藝人。

▲ Yan Ting盼多作嘗試。

他自2018年起便四出遊歷，全為了可以吸收更多創作養份，Yan Ting細說原因：「作為藝人，自己都想呈現更多不同的面貌，於是跟公司講想多出外地，吸收不同地方文化，自己25歲出道，如只停留一個安全區，很難有突破，現在還想有更多嘗試，在創作上有更多衝擊。」

他入行前曾修讀電影，因此對視覺有很多想法，亦令他開始成為MV導演，第一個MV是為Super Girls拍《黑色西裝》。「這個MV最難忘，因（P1X3L成員）Phoebus都有份演出，當時他還未參加《全民造星》哩！」

講故事打動學友

Yan的MV作品，還包括吳雨霏《今夜煙花燦爛》、AGA 《3am》和《Superman》、Gin Lee的《幸福門》等，而他最感雀躍，自是成功遊說張學友跟Gin Lee合演《日出時讓街燈安睡》MV。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Yan憶述：「本來張生（學友）說好只合唱不會拍MV，但我覺得無論如何，都應該要親自向他講一遍MV故事，於是便問監製Eric Kwok可否引見，終於自己第一次可跟對方講工作事宜。因為MV意念是講女主角遇上一個人生導師，如只得Gin一人很難表達，後來我講到一個關於父親為女兒煮食的故事，原來張生也會為女兒煮飯，可能因這個聯繫，成功打動了他答應演出。」

他續說：「最難忘我們選了在元朗一個偏僻地方取景，並搭了一個巨型台楷，為了等最佳的太陽光，學友哥一直在烈日下等候，毫無怨言，也沒有過問拍攝上的事，一切都聽從指示，非常專業，故很感謝對方的信任。」後來Yan才知道張學友原來很多年沒拍MV，故能夠成就解鎖亦十分榮幸。

最新影片：葛琸瑤訪問

記者：區家歷

