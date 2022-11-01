【歷史文化】兩北大學者任教大訪問學人主講11場講座　教大人文學院朝數碼人文發展

▲ 北大學者孫華（左二）及陳蘇鎮（右二）出任教大訪問學者，圖中為教大學術及首席副校長李子建（中）及人文學院院長陳錦榮教授（右一）。（教大提供圖片）

香港教育大學人文學院成立10周年，推出「香港教育大學中國歷史教育計劃」，少有地邀得兩名北京大學學者，擔任教大訪問教授，親授中華文化與歷史，由上月底至12月12日期間，合共擔任11場講座主講。

教大人文學院透過「香港教育大學中國歷史教育計劃」邀請在相關領域著名學者到訪，包括今次的兩位北大教授。教大人文學院院長陳錦榮表示，期望學生把握機會，向兩位頂尖學者好好交流學習，開闊歷史視野，啟迪思維。陳錦榮又透露，學院未來將重點發展兩項新的學術領域，包括「數碼人文」及「關懷文化之比較研究」，期望將來在教育、文化、環境以及歷史相關的層面上，能在香港、大灣區以及國際舞台發揮作用。

教大候任校長、現任學術及首席副校長李子建說，教大一直秉承「教育為本．超越教育」理念，培育未來教師及專業人才，透過強化跨學科學術氛圍，協助學生從多方面了解國家歷史及文化，培育具視野的人才。

教大指，其中一名訪問學者是北大文化遺產保護研究中心主任孫華，為專門研究四川三星堆考古的權威人物，長期研究中國青銅時代考古、西南地區考古和文化遺產保護，尤其在研究三星堆的成就超卓。孫華在北京大學首創「文物建築」和「文化保護」專業，專門培養從事文物建築修繕和文物科學保護方面的人才，是推動中國文化遺產保護研究的重要一員。未來兩個月，孫華將於教大主講多個講座，包括與香港故宮及文化博物館協辦的「中華文化考古探究」公開講座系列，以「三星堆埋藏坑：新發現與新認識」及「中華文明起源探索的時光之旅」為題，與師生一同探索中華文化起源，並歡迎公眾參與。

另一名訪問學者是北大中國古代史研究中心的教授陳蘇鎮，教大指，陳蘇鎮專門研究兩漢及魏晉南北朝的政治史、制度史和思想史，擅長從史實層面發掘考證，探求各領域間的深層關聯，其研究方法以創新見稱，備受學界尊祟。他擔任教大訪問學者期間，除於校內教授中國古代史，以及漢代政治與政治文化課程，他亦會主講一系列的古代政治制度和文化相關的講座。

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責任編輯：馮琪雅