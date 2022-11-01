【泰國旅遊】泰國旅行10大有用App推介 Call車+搵食+匯率攞盡著數「泰」輕鬆【內附詳情】
去旅行做足準備，玩都玩得方便點、放心點！泰國旅行不懂泰文不要緊，TOPick為大家精選了10個app，讓遊泰的你輕鬆與當地人溝通之餘，連交通call車、餐廳訂位、叫外賣等，隨時隨地按幾個鈕便順利完成，而且更為精明的你攞盡著數優惠。
翻譯App
1. Speak Thai
由泰國旅遊局開發的翻譯app「Speak Thai」，結合多款在旅遊中會遇到的情境模式，作不同的實用會話翻譯。
用家可按14款主題旅行常見的實用主題，例如交通、酒店等，或直接以關鍵字搜尋到適合的會話，方便與當地人作溝通。
2. Transit TH
泰國曼谷旅行最方便的交通工具，當然是BTS架空列車，但BTS的泰文站名和路線經常令人看到頭痕！
交通路線規劃App Transit TH幫到你，其介面設計易用清晰，只要輸入起點站與終點，便清楚例明地鐵或巴士的票價、乘坐所需時間、等待時間等實用資訊。
Call車App
3. Grab
有「東南亞版Uber」之稱的Grab，是泰國最大型的call車平台，曼谷、芭堤雅、布吉島、清萊、清邁、胡志明、河內或是峇里島等地均可以使用，特別之處是除了私家車，還可以選乘電單車。付款方式不規限於信用卡，可透過現金支付車資。
Grab提供幾款不同的車款，如GrabCar為一口價叫車，乘客清楚知道全程車費，不怕司機繞路；GrabCar Plus或GrabXL提供較豪華房車，車費相對貴一點。若想call一般的士，可選擇GrabTaxi以跳錶計算，但遇塞車時段車費會比預計貴。
4. Bolt
Bolt為平價版Grab，車費介乎於Grab與跳錶的士之間。相對車隊比較少，故在繁忙時段等待時間會較長。旅客可同時下載兩個app，以備不時之需。
5. All Thai Taxi
為打擊泰國的士司機濫收車費的問題，All Thai Taxi旗下司機以月薪形式受聘，乘客叫車按錶收費，每次需額外支付20泰銖服務費。
但要注意，成功叫車後5分鐘取消預約，或司機到達後5分鐘仍未上車，乘客需被罰款100泰銖。
搵食App
6. Wongnai
Wongnai為「泰國版Openrice」，能搜尋泰國所有餐廳的資料，包括地址、營業時間、食評、食品與環境相片等，都可以透過此app一一閱覽。為方便遊客，Wongnai可轉換英文以作搜尋更多不同美食。
7. Eatigo
相信大家對Eatigo絕不陌生，提供7個國家及地區提供超過4,500間餐廳的餐飲優惠，不過在泰國只有曼谷可用到其服務。
除了透過平台即時訂位外，最大亮點是提供餐廳折扣高達50%優惠，非常適合預訂自助餐或高級料理喔！
8. GrabFood
GrabFood是泰國版Foodpanda或Deliveroo，為泰國最大型的外賣平台。GrabFood在東南亞多個地區提供服務，包括馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、新加坡等。
客人可透過Grab相同帳戶，不用另外再註冊。深夜在酒店肚餓，按幾個鈕便輕鬆order宵夜！
找換店App
9. SuperRich
在泰國兌換泰銖，其中匯率最好的找換店非SuperRich莫屬。SuperRich一般分為綠色及橙色店，綠色店匯率比橙色店好，不過橙色店較常見，BTS站不少見其蹤影。可透過此app查閲各間分店的即時匯率，方便遊客格價。
旅遊資訊App
10. Amazing Thailand
由泰國官方製作的旅遊綜合資訊平台Amazing Thailand，可以搜尋酒店、推薦行程，以及查閱景點開放情況等。由於官方推出，保證資訊準確且不會過時。
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責任編緝：馮雪怡
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