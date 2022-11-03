【痛風火鍋】火鍋湯底如「嘌呤池」引痛風　營養師推薦痛風人士火鍋清單

▲ 火鍋湯底如「嘌呤池」引發痛風，營養師推薦痛風人士火鍋清單。

「打邊爐」可算是香港人摯愛，可是對痛風患者而言或不是一件美事。痛風人士飲食上諸多限制，一旦體內過多「嘌呤」致尿酸過高引發痛風發作，苦不堪言。澳洲註冊營養師Wendy接受TOPick訪問時表示，其實只要選對湯底或食材，痛風患者一樣可以享用火鍋的美味。

▲ 營養師Wendy（右）接受訪問，建議出痛風人士火鍋食用餐單。（文子健攝）

營養師Wendy指出，痛風人士不能吃火鍋的原因，在於一般人吃火鍋也愛吃大量肉類或海鮮，可是這些食物亦是中高「嘌呤」的食物。然而，這些食物的「嘌呤」會溶入湯底內，湯底頓時猶如「嘌呤池」，增加痛風人士病發風險。所以痛風患者如要進食火鍋，必須慎選食材。

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首先，湯底方面一定要避免高脂如麻辣湯底，以及使用肉或骨頭熬製而成的湯底如豬骨湯或雞湯。因為骨頭以及肉類的脂肪，與嘌呤會在熬製的過程中溶於湯內，痛風人士食用後，便會增加了嘌呤攝取量，患者便容易痛風發作；建議痛風人士可選擇番茄粟米湯、昆布湯，或是一些素菜底的湯。

其次，在食材方面，如是熱愛吃海產的人士必須多加留意。因為大部份港人熱愛的海鮮如蠔、青口、蜆，帶子、鱔魚片，或是鱸魚片等的甲殼類海產及魚片，都屬高嘌呤，痛風人士盡量避免食用。肉類上，雞、牛、豬，羊屬於中嘌呤，痛風人士也可進食，但必須控制份量。而份量的計算則為男士每天不多於5至7安士，女士不多於4至6安士便為合標準。

痛風人士忌食菇？

坊間亦有不少針對痛風人士食物選項的「謎思」，Wendy亦有不少建議。她指出，以往的營養師一般是不會建議食菇或豆腐的，但現在很多新研究指出，植物性嘌呤如豆腐、菠菜，菇類或是豆製品，其實是比肉類或海鮮的嘌呤對痛風的影響沒這麼大，所以痛風者不需要完全100%避免豆腐和菇，總之適量進食就可以了。

然而肉類方面，她亦建議除了要合乎男女每天攝入標準外，選擇上亦要選擇低脂肉類，減低攝取過多嘌呤的風險。例如可選擇封門柳、嫩牛肉、吊龍，匙柄等是屬於瘦牛肉。但如肥牛這些多脂肪的肉或是五花腩就要盡量避免。海鮮上，則建議可吃鯇魚片、蝦、龍蝦，蟹，但這些都屬於中嘌呤食物，患者還是要適量進食。

可是並不是所有低脂食物也可安心進食，如內臟，譬如鴨血、豬紅，豬潤等都是很低脂、健康和補血，但同時亦很高嘌呤，所以內臟的話痛風人士還是一定要避免。

飲品方面，則要避免酒類及高糖份的飲品如啤酒、酸梅湯或是果汁等，因為會增加體內尿酸，導致肝臟增加更多尿酸，尿酸便會積聚於身體內，令患者更容易痛風發作。

Wendy建議患者於吃火鍋時多喝無糖茶或水，份量則可以不限。她續引述研究顯示，每天攝取兩杯有糖飲品，患上高尿酸疾病的機會增加80%，安全建議是飲用無糖可樂或無糖清茶，以減少風險。

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最後，Wendy提醒，若痛風人士在晚上吃火鍋的話，那早、午餐便要減少食用份量，以免進食過量肉類，積聚嘌呤引致痛風。而在吃火鍋期間或之後要多喝水，令身體能更好地代謝嘌呤，更快排出體內所積累的嘌呤。若是痛風人士的話，一天的份量應能喝10至12杯為佳。

▲ 營養師Wendy。（文子健攝）

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編者：陳欣潼