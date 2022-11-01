【打風返學】教育局打風及紅雨黑雨安排　一文看清風球下返學指引

▲ 家長關心風球下的返學指引。（馮漢柱攝）

天文台今日（1日）指出，受颱風尼格及東北季候風的共同影響，現時本港普遍吹強風，高地間中吹烈風。按照最新預測，尼格會採取更靠近本港的路徑，在明日（2日）於本港西南約150公里以內掠過，預料本港明日風勢會逐步增強，3號強風信號會在明日早上6時前維持。天文台會考慮在明日日間發出8號烈風或暴風信號，但實際時間需視乎本地風力變化。

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雖然尼格逐漸減弱，但其減弱速度仍存在變數，天文台呼籲市民應保持警覺，明日早上出門前請留意最新天氣消息。小學生家長十分關心何時掛「8號波」，TOPick根據教育局關於惡劣天氣下，幼稚園及日校安排的文件，整理出小學和幼稚園在風球下的返學指引：

1. 3號風球

所有幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校停課。

如天文台發出3號熱帶氣旋警告信號時，學生已在上學途中，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校均應實施應急措施，確保校舍開放和安排人手照顧已返抵學校的學生，並於適當時候及安全情況下妥善地安排學生返家。

2. 8號或以上風球

所有學校均應停課。

3. 如8號、9號及10號風球改發3號風球

所有幼稚園 、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校繼續停課。

小學及中學方面，假如3號熱帶氣旋警告信號在5:30am前發出，上午校及全日制學校應恢復上課；如3號熱帶氣旋警告信號在10:30am前發出，下午校應恢復上課。

除非事前已公布所有學校須全日停課，否則其他學校應按上述安排恢復上課。

▲ 本港明日風勢會逐步增強。（馮漢柱攝）

4. 3號風球改發為1號風球 / 取消所有風球信號

除非事前已公布所有學校須全日停課，否則學校應在當日的下午或翌日的上午恢復上課。

5. 當掛8號風球時中小學生正在上學

如天文台發出8號預警／8號熱帶氣旋警告信號時，學生已在上學途中，學校應實施應急措施，確保校舍開放和安排人手照顧已返抵學校的學生，並於適當時候及安全情況下妥善地安排學生返家。

如屬幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校的學生，校方則應在天文台發出3號熱帶氣旋警告信號時，實施以上應急措施。

6. 黃雨

除非另行通知，否則所有學校（包括幼稚園）均應照常上課。

7. 紅雨黑雨學童情況安排

- 5:30am至8am發出

上午校及全日制學校應全日停課，學校應實施應急措施，並安排人手照顧可能返抵學校的學生。

- 8am至10:30am發出

上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。

- 10:30am至1pm發出

下午校毋須上學；但上午校及全日制學校則繼續上課，直至正常放學時間；並須在安全情況下方可讓學生回家。

紅雨或黑雨生效時，未離家上學的學生應留在家中；上學途中的學生則宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校。至於已抵校的學生則應留在學校，校方會保持校舍開放，並安排應急措施照顧已返校的學生，直至情況安全方可回家，故家長毋須急於到校接送子女回家。

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責任編輯︰林綺玲