【言之無物】陳蕾岑寧兒因打機成好友　首次聯乘開騷共度聖誕

▲ 陳蕾岑寧兒合體。

陳蕾（Panther）與岑寧兒（Yoyo）兩位唱作女歌手一向老友鬼鬼，更因賽車遊戲組成「錦田車隊」，今次終於在台上合體，將於12月25至27日於九展Star Hall，舉行《KKLIVE PLUS | PANTHER X YOYO：We Wish You A Warm Winter》，與樂迷共度冬日！

是次演出前，Panther與Yoyo已一同創作過《勿念》一曲，又曾互相擔任對方音樂會的嘉賓，但攜手舉辦演唱會則為首次，令人十分期待。除了將互相演唱大家的歌外，今次更請來曾監製Panther《荒島之幻象》、Yoyo《Fly》的蔡德才（Jason）作為是次音樂總監，此外，更請來更多管弦樂手演奏，相信為樂迷帶來耳目一新的感覺！

對於今次聯乘，Panther與Yoyo二人都感到期待。Yoyo直言：「我哋其實好少認真一齊唱歌、做音樂，所以好期待可以同台。」Panther更爆出創作《勿念》花絮：「其實都係好快寫完就去打機，所以今次都好期待可以與Yoyo一同演唱。」

▲ 兩人坐於甚有聖誕氣氛的的場景中表達出「A Warm Winter」的主題。

演出適逢聖誕節，問到二人為對方準備了甚麼聖誕禮物時，愛打機的Panther則搞笑地向Yoyo表示：「我送一個贏我嘅機會畀你。」至於Yoyo則指浪漫地回應Panther：「我送咗成個我同你過聖誕喎！」

兩人更為今次演出共同作曲，及邀請到陳詠謙填詞，為樂送上一首新的合唱歌作禮物，新歌《言之無物》將於11月中旬推出，大家緊記在演唱會前聽熟新歌了！

值得一提的是今次的演唱會海報，兩人坐於甚有聖誕氣氛的的場景中表達出「A Warm Winter」的主題。Panther與Yoyo背後的牆身上亦掛上的一幅幅畫，每幅都分別代表二人不同作品，極有心思，各位樂迷不妨花點時間去猜猜到底會是代表哪些歌曲！

是次音樂會為「KKLIVE PLUS」系列的第五擊，一共三場演出將於11月9日在KKTIX供KKBOX付費會員優先訂票；11月14日HK TICKETING公開發售！

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