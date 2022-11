【言之無物】陳蕾岑寧兒因打機成好友　首次聯乘開騷共度聖誕

▲ 陳蕾岑寧兒合體。

陳蕾(Panther)與岑寧兒(Yoyo)兩位唱作女歌手一向老友鬼鬼,更因賽車遊戲組成「錦田車隊」,今次終於在台上合體,將於12月25至27日於九展Star Hall,舉行《KKLIVE PLUS | PANTHER X YOYO:We Wish You A Warm Winter》,與樂迷共度冬日!

是次演出前,Panther與Yoyo已一同創作過《勿念》一曲,又曾互相擔任對方音樂會的嘉賓,但攜手舉辦演唱會則為首次,令人十分期待。除了將互相演唱大家的歌外,今次更請來曾監製Panther《荒島之幻象》、Yoyo《Fly》的蔡德才(Jason)作為是次音樂總監,此外,更請來更多管弦樂手演奏,相信為樂迷帶來耳目一新的感覺!

對於今次聯乘,Panther與Yoyo二人都感到期待。Yoyo直言:「我哋其實好少認真一齊唱歌、做音樂,所以好期待可以同台。」Panther更爆出創作《勿念》花絮:「其實都係好快寫完就去打機,所以今次都好期待可以與Yoyo一同演唱。」

▲ 兩人坐於甚有聖誕氣氛的的場景中表達出「A Warm Winter」的主題。

演出適逢聖誕節,問到二人為對方準備了甚麼聖誕禮物時,愛打機的Panther則搞笑地向Yoyo表示:「我送一個贏我嘅機會畀你。」至於Yoyo則指浪漫地回應Panther:「我送咗成個我同你過聖誕喎!」

兩人更為今次演出共同作曲,及邀請到陳詠謙填詞,為樂送上一首新的合唱歌作禮物,新歌《言之無物》將於11月中旬推出,大家緊記在演唱會前聽熟新歌了!

值得一提的是今次的演唱會海報,兩人坐於甚有聖誕氣氛的的場景中表達出「A Warm Winter」的主題。Panther與Yoyo背後的牆身上亦掛上的一幅幅畫,每幅都分別代表二人不同作品,極有心思,各位樂迷不妨花點時間去猜猜到底會是代表哪些歌曲!

是次音樂會為「KKLIVE PLUS」系列的第五擊,一共三場演出將於11月9日在KKTIX供KKBOX付費會員優先訂票;11月14日HK TICKETING公開發售!

