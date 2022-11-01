【夫妻同框】首度恩愛拍廣告　張繼聰+謝安琪分享蝦碌趣事

▲ 張繼聰與謝安琪首度夫妻檔拍廣告。

一站式電動車充電方案供應商Cornerstone Technologies邀得張繼聰及謝安琪夫妻檔為品牌宣傳，張繼聰及謝安琪首次同框拍攝廣告，並分享自身經歷。

張繼聰及謝安琪夫妻二人為品牌製作宣傳廣告，二人本身皆為電動車車主，第一身演繹電動車車主的煩惱及如何透過品牌的兩個充電方案達至「Cornerstone HOME在家自在充」及「Cornerstone GO熱點立即充」。

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夫妻檔拍廣告

二人首次同框拍攝廣告，廣告將分為「三部曲」形式推出。

廣告拍攝花絮中，二人透露表示首次合作非常有趣和有新鮮感，廣告分三部曲，有不少恩愛對白，甜蜜滿瀉。張繼聰表示:「同太太一齊做嘢最好，唔使再報告行蹤！」

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▲ 張繼聰及謝安琪皆為電動車車主。

真實用家分享

問及有否試過過揸揸下電動車無電的趣事，謝安琪表示自己要懺悔:「我會計算一下餘下多少電量，足夠來回就不會先充電。有次回程車埋朋友回家，係高速公路塞車時，得返好少電又仲有一大段路先返到屋企，好驚同以後都唔敢唔充電了，嗰次真係一次寶貴的教訓！」

相反，張繼聰表示: 「我身為一家之主，所有計劃都會周詳，永遠會預多好。」更笑這預計的電量多到可以揸到離開香港。

張繼聰更認為更多的充電配套是男士一大喜訊: 「我哋都係電動車車主，本身揸電動車是無敵，只是充電的問題。成日都喺商場見到好多男士都在等充電位，有了更多充電點，好多男人都唔使再焗喺商場咁『浪漫』同無藉口再出夜街！」

最後張繼聰及謝安琪表示和Cornerstone品牌合作愉快，寄望可以為品牌進一步宣傳及推廣至更多人認識。

▲ 張繼聰及謝安琪分享自身經歷。

推廣活動

品牌今日推出為不同駕駛習慣及需求的電動車車主度身訂造全新概念品牌Cornerstone HOME及Cornerstone GO，以配合電動車普及化藍圖及共建電動車充電無障礙。

品牌配合11月一連串的大型品牌推廣活動，送出超過50萬獎賞，惠及電動車車主及準備轉揸電動車的車主們。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R