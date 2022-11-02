【風暴熱話】天文台破格前一晚預告８號波　全因這位特首打破一個百年傳統？

▲ 尼格風力不小。（馮漢柱攝）

強烈熱帶風暴尼格逐漸逼近華南沿岸，天文台昨日已宣布，考慮今日日間發出８號波。這次破格預告在翌日發出8號風球，與本屆政府重組架構後，天文台由隸屬商經局、改劃至環境及生態局下，有多大關係？

網上一直有「李氏力場」一說，諷刺商界為了避免股市停市及大多數行業停工而利潤減少，阻止天文台在非紅日開市時間發出8號風球。雖然是惡搞文化，卻有網民聲稱還有些依據云云。

百幾年前，天氣、海象、時間，是商船出入港的重要資訊，天文台最初也是為商業貿易服務的部門，在開埠初期是主要為商船報時，所以一直以來都是一個「商業」領域的政府部門。而在上一屆政府架構中，天文台仍然歸屬於商經局下。

不過直到今屆政府架構重組，天文台被改劃至環境及生態局下，脫離原有架構。根據資料，政府架構重組方案是由前行政長官林鄭月娥公布政府架構重組方案，不過在5月17日時由當時的侯任行政長官李家超進一步公布重組細節，最終通過方案。

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責任編輯：袁澍