【焚化爐】政府正於北部都會區物色I．PARK3的選址　I．PARK1正進行地基工程2025年投入服務

▲ 石鼓洲焚化爐構想圖 。（環保署圖片）

環境及生態局表示，正與發展局和規劃署於「北部都會區」物色合適興建第三座現代焚燒發電設施的可能選址；至於位於石鼓洲旁的首座現代焚燒發電設施I．PARK1正在人工島進行地基工程，將會在2025年投入服務。

當局稱，香港的廢物量大，面對一些不可避免和未能回收的都市固體廢物，需要發展一個先進高效的現代焚燒發電設施網絡，透過現代先進的垃圾焚燒技術取代以堆填方式處理都市固體廢物，同時將廢物轉化成有用的能源；提到位於石鼓洲旁的 I．PARK1現時已大致完成了設施所在的人工島的填海工程、海堤及防波堤的建造工程，並正在人工島進行地基工程， 以及在珠海預製場預製主要的機電設備部件。餘下的工程項目主要包括地基及其他土木工程、樓宇工程、機電系統及廠房的安裝工程，以及設施的營運測試等，I．PARK1 將會在2025年投入服務，提供每日3,000公噸都市固體廢物處理能力。

至於位於屯門曾咀、預計每日可處理至少4,000公噸都市固體廢物的I．PARK2則正就勘查及設計研究進行顧問遴選程序，將於今年年底展開相關研究，以及同步進行環境影響評估和多項建造前期的準備工作，包括土地勘測、公眾諮詢、統籌與其他工程項目銜接事宜、擬備項目工程合約的招標文件等，上述工作將於2025年完成， 而項目的工程合約預計於2025年第二季招標，以爭取相關設施於2030年代初投入服務。環保署副署長胡偉文昨也在立會環境事務委員會會議中提及，若用盡曾咀的該幅土地，焚化爐容量可增加至5000公噸。

當局又稱，為在約2035年實現擺脫依賴堆填區處理都市固體廢物的願景， 且隨着經濟及人口持續增長，本港仍需繼續提升焚燒處理能力以滿足香港長遠需要，當局正與發展局及規劃署於「北部都會區」物色合適興建I．PARK3的可能選址，提到「北部都會區」將會是香港未來二十年城市建設和人口增長最活躍的地區。因此，政府有需要未雨綢繆，在「北部都會區」規劃興建 I．PARK3，以先進及可持續方式處理北部的都市固體廢物，同時減少跨區運送廢物產生的影響。

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記者：黃小冰