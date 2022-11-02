【香港小姐】憶拍劇點滴難忘周星馳陪入院　林穎嫺為孩子急流勇退居美成CFO

▲ 前港姐林穎嫻跟丈夫女兒現取於美國。

當《香港小姐再競選》未知冠軍花落誰家的時候，1987年香港小姐季軍林穎嫺（Wing）最近又在公仔箱出現。當年選完港姐就被無綫力捧，在早前TVB重播完畢的《大都會》，擔當重要角色，與昔日銀河十星之一的邵仲衡拍住上。

已移民洛杉磯多年的林穎嫺，回望昔日在娛樂圈的日子，以致急流勇退，原來都是因為「follow my heart」！

當年中五暑假貪玩走去選港姐的林穎嫺，沒料到自己得到季軍，然後劇集一部接一部，與監製劉家豪特別相熟，就算回港探親，也會相約吃飯。「我和邵仲衡拍《大都會》時，大家都是新人，但劇中粒粒巨星，阿姐、秋官、智叔都好有經驗，我們都捏一把汗，要確保每次拍的時候都背熟台詞。」

▲ 林穎嫺與周星馳識於微時，當年除了《大都會》外，也有合作《陰陽界》。（圖片：被訪者提供）

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第一次與汪明荃合作，林穎嫺都有點怕，但阿姐一點架子都沒有，而且很nice。「秋官仲厲害，劇情要打其他人的面，好準，邊個角度、邊個位不會穿崩都知。」

還有周星馳，大家識於微時，Wing記得當年就是因為他拍這套《大都會》搶鏡，於是簽了李修賢拍電影《霹靂先鋒》，之後又在《蓋世豪俠》擔正，劇中口頭禪：「坐低，飲杯茶，食個包」深入民心。

Wing說：「星仔其實也有細心的一面，我記得有次拍電視電影《陰陽界》，拍到九點幾都未食飯，死頂到胃痛要入院。星仔送我去醫院，之後還送我返屋企，很sweet很nice。」

無心插柳獲美國院校取錄

本來事業如日中天，應該會有很好發展的Wing，突然急流勇退原來也不是早有預謀。「我89年去美國旅行，朋友說不如到college take a test，看看自己的英文程度去到邊，誰知竟然給了我一張I-20（美國學校提供給留學生的入學證明文件），我都無報到學校，但就收了我去讀書，當然去啦！所以我和林太（馮美基）講我要去讀書，因為我一直很喜歡讀書，而且我留下來，無人保證我一定大紅大紫。」

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就這樣，雖然在香港，林穎嫺不是拿A的學生，但將勤補拙，選擇了讀會計，並考進了會計科全美國排名第三的南加州大學（University of Southern California）。

她憶述：「我和TVB其實還有約，讀完後我考慮了好耐，其實公司給了我很多機會，回港後我做甚麼都可以。如果我為自己，是會立即回去，但我是一個family-oriented的人，很喜歡小朋友家庭，美國無論是教育、生活及文化，對小朋友長大都比較健康，結果我便一直留到現在。」

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社交媒體頻道成為心靈雞湯

經歷新冠疫情，令林穎嫺明白眼前的東西一切要珍惜，因為不知明天會變成怎樣。她見疫情期間，大家經常困在家，容易抑鬱，於是便開設了YouTube頻道「林穎嫺Wing4U」。「因為我的名已給人用了，因此便改過特別啲，4U是指for you的意思。」

她訪問過袁彩雲、狄寶娜摩亞，當李婉華來探她，她也會在頻道分享。「許多人說我的YouTube是chicken soup（心靈雞湯），令他們精神上有寄託。其實這段期間我也需要找朋友傾偈，那不如與大家分享。」

雖然內容談及洛杉磯較多，但Wing說觀眾四成是香港人、四成是美國、還有加拿大、馬來西亞、英國等地的香港人。「有fans私訊我，說很喜歡我以前做的戲，現在可以見返我很開心。」

Wing說無論拍片、剪片都是一腳踢，疫情期間差不多一周出5條片，但現在生活回復正常，就減產了。不過，能透過YouTube聯絡到許多好朋友，也很開心。「我希望今個月回港可以做多些live，將美國和香港的朋友聯繫起來。」

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▲ 林穎嫻婚後一直居於美國。（取自facebook）

扮靚事業一舉兩得

今天林穎嫺的正職是DSC Laser & Skin Care Center的CFO，原來也是緣份。「我生完B後，原本打算回港修身，但翁慧德（曾參加1989年港姐競選）話你要餵奶一個月，怎回去啊？於是便介紹了我這間激光中心。」最初Wing是幫他們做顧問，後來公司索性找她做首席財務官，而且容許她在家工作，方便照顧小朋友。

無心插柳，既有錢收，又可以幫Wing扮靚，難怪53歲的她，仍然可以保持選港姐時的身形，厲害！

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身材回到港姐時

不要以為林穎嫺因為貪靚才keep到模特兒身形、回歸當年選港姐時110磅的體重，事實是2017年做了一個手術後，經常頭痛，才發現不痛是如何寶貴，從此改變自己的生活方式。「朋友說我以前是eat like a teenager，血糖及膽固醇高，差不多要食藥。因此這幾年我多了動力，每天游水、夜晚做瑜伽，少糖少carbohydrates（碳水化合物），又進行Keto（生酮）飲食，現在血糖、膽固醇正常，不用食藥。」

手術也令她吃多了抗生素，而她又容易腸胃敏感，碰巧女兒正在學做乳酪，解決了她許多問題。「只要食物有少許不潔，我就會痾，但吃了自家製乳酪，腸胃好多了，而且自家製的好菌，比外面買的多30-50倍，所以好有幫助。」Wing說自從每天早上吃乳酪，已很少疲倦，也沒有太多病痛，就連中了新冠肺炎也無病徵，所以她極力推薦。

「其實不是因為手術、COVID，經歷那麼多事情，我是不會做YouTuber，但我覺得將我的經驗、recipe share出去，幫到一個人、影響到一個人都好，可以改變自己的lifestyle，由不健康到健康，我已經好滿足。」Wing說。

記者：何小雲