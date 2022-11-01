【打風救星】颱風必備公仔麵　營養師推介9款相對低脂即食麵

▲ 營養師推介9款相對低脂即食麵。

三號強風信號現正懸掛，天文台或會考慮明日（11月2日）日間發出八號烈風或暴風信號，但實際時間需視乎本地風力變化。受熱帶氣旋影響，不少市民留家開餐，少不免會揀「快、靚、正」的即食麵。雖然市面上大部份即食麵脂肪含量都比較高，但也有較低脂之選，關注健康的人士不容錯過。

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Nutri-Pro營養師Amy Tsang曾指出，市面上大多數即食麵都經油炸，一個油炸麵餅的脂肪含量可高達20克，相等於4茶匙油，因此最好揀選非油炸麵餅。

據食安中心指引，每100克固體食物含不多於3克脂肪才可稱為「低脂」。而Amy推薦的即食麵，每100克低過5克脂肪，少於1茶匙油，在即食麵來說屬可接受範圍。

以下是Amy精選的9款較低脂即食麵：

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調味粉減半

非油炸麵餅雖然低脂，但與一般即食麵一樣高鈉。成年人每日的鈉攝取上限為2000毫克，相等於1茶匙鹽。即食麵連調味粉的鈉含量由1千至4千毫克不等，食一包已超出一日上限。長期攝取過多鈉質會增加高血壓風險，亦會令人水腫。Amy提醒，即使是低脂即食麵，也不應該經常食用，煮的時候最好只落半包調味粉，也要少喝湯底。

多吃高鉀質食物

而食完即食麵也要補充水份，幫助去除體內多餘鈉質。Amy建議，高血壓人士或擔心水腫的女士，可以食多點高鉀質食物，例如香蕉、奇異果、西蘭花、紅蘿蔔等等，有助降血壓及去水腫。

注意食用份量

除了高脂食物會致肥，攝取過量碳水化合物一樣會轉化成體脂，導致肥胖。Amy指，即食麵的五穀含量偏高，大約含有60至70克碳水化合物。一碗白飯含45克碳水化合物，如果吃完一個含70克碳水化合物的麵餅，相等於吃了1.5碗飯。

因此，Amy建議進食一個即食麵時最好與人分享，另外配上灼菜、瘦肉片及雞蛋，同時攝取纖維及蛋白質，就能既有飽足感，亦維持到均衡飲食。

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責任編輯：羅嘉欣