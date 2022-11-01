【套丁上訴】套丁案11原居民罪成判囚　上訴質疑原審代表大律師嚴重失職

▲ 大律師黃志偉今於上訴庭作供。林育慧攝

11名新界原居民及丁屋發展商涉串謀詐騙地政總署出售丁權，案件經審訊後，12人被裁定22項串謀詐騙罪罪成，於2015年分別被判監30個月至3年，為首次涉及出售丁權罪成案件。11名原居民准保釋就定罪提出上訴，其中1項上訴理據為原審時代表大律師嚴重失職，上訴一方指審訊前大律師或事務律師曾提及「呢單案好小事，罰錢嘅啫」，大律師否認曾說過，只提及定罪會判監，並非罰款。

11名上訴人為新界原居民陳志昌、黃卓帆、韋俊傑、韋震豪、溫貴麟、鄭國華、鄭宇宏、鄭興、邱貴珠、韋柏瀚及劉德勝（39至87歲），早前就共22項串謀詐騙罪被裁定罪名成立，發展商李欽培被判監3年，其餘11人被判監30至34個月。控罪指他們於2008年1月至2011年1月期間，串謀他人詐騙地政總署涉案男丁為沙田大輋村土地擁有人，令署方發出建築許可證。

各上訴人准保釋候上訴，李欽培（87歲）於等候上訴聆訊期間已離世，其上訴申請早前已終止。11名上訴人分別由資深大律師陸貽信、陳樂信及黃佩琪代表；律政司由資深大律師余若海及許紹鼎等代表。

原審時代表12名被告的大律師黃志偉(下稱黃)今於上訴庭作供，資深大律師黃佩琪盤問時指出，上訴理據之一為代表大律師嚴重失職，並問及黃於開審前有否就控方證據向每名被告索取指示。黃供稱沒有正式書面指示，但曾與被告開會，獲取指示後，由他於結案陳詞中提出抗辯理由，即各被告均不同意參與非法行為或協議，認為做法均符合政府和法律要求。

黃供稱，開審前曾與各被告一同開會，次數已忘記，約為數次，亦沒有正式會議紀錄。黃認為已獲取足夠指示，並於結案陳詞中提出抗辯理由。

黃續指曾向各被告解釋面對的串謀詐騙罪屬嚴重，並於開審前的會議中，曾提及估計定罪後須被判監，而非罰款。上訴一方則指，黃及當時的事務律師曾向被告提及「呢單案好小事，罰錢嘅啫」，黃否認曾說過。

上訴一方續指，其中1名被告韋俊傑的父親於審訊中獲免予起訴書，並於案中作供。上訴一方問及黃，有否問及被告會否有意轉任污點證人。黃供稱，當時沒有問過。上訴一方指，11名上訴人若轉為污點證人，明顯會與首被告發展商李欽培有利益衝突，故黃沒有與控方磋商。黃不同意，並指因各上訴人沒有犯法，為何要轉任污點證人。

上訴一方問及黃，曾否提及「打憲法為秘密武器或殺手鐧」，黃供稱沒有印象，亦不會使有用有關字眼。黃其後又表示曾說過「秘密」，但沒有提及「武器」，同意曾提及「政府針對行使丁權的管制是否違憲」是值得爭議，但沒有說過是「最佳抗辯理由」。

至於12名被告於原審時均沒有出庭作供，黃供稱當時曾向各被告解釋情況，並沒有著他們不作供，最後由他們自行決定。

聆訊明(2日)續。

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記者：林育慧