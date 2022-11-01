TVB批客戶在其他電視台落廣告「匪夷所思」引熱討　大台回應：無意針對任何人

▲ 《下流上車族》

電視廣播（TVB）忽然在Linkedin以一句「匪夷所思」為開首發表的帖文內，「爆Seed」質疑客戶落傳媒廣告之決定。

帖文提出3個問題：「點解CPRP（收視點成本 Cost per rating point）貴到咁都仲要買？」、「點解Ratings咁高都睇唔到？」、「點解Marketers唔要高ROI（投資回報率 Return on investment）？」

同時並問：「如果你係marketers，你會點揀？ 唔通你真係唔使同老闆交代？」

▲ 《下流上車族》

指TVB收視率高

TVB提及台慶劇《下流上車族》首播高開，首集平均直播收視22.5點，第二集再升至23.2點；而且指「另一個電視台同一時段嘅收視係3點」，計算CPRP，即廣告成本除以收視率後的每個收視點成本的話「另一個電視台」比TVB貴994%。

而以ROI，即投資後所得的收益與成本間的百分比率來看的話，「另一個電視台」的廣告成本高又接觸不到多觀眾。

當中，TVB強調，電視節目的收視並不是隨便由公司決定，而是由3間免費電視台及4A廣告商組成的委員會委任的第三方專業調查公司計算。

帖文更稱：「23.2點代表劇集平均每分鐘都有150萬人觀看；另一個電視台同一時段的3點收視，代表平均每分鐘約有19萬人觀看：俾咁多廣告費得咁少人睇，CPRP梗係貴啦！」

此文一出，即引起網上討論。

▲ （取自TVB Linkedin）

回應無意針對任何人

今日（11月1日），TVB就事件發出新聞稿回應：

就近日本台市場及營業部於網絡發表之專業評論而引起關注一事，本台聲明，有關言論並不存在攻擊之說，原文表達 CPRP (Cost Per Rating Point- 收視點成本) 為一項具重要性科學量度方程式，希望引起市場關注，突出 CPRP 的重要性。 TVB一直與業界持份者及廣告業界攜手參與收視調查，以收視點作為最具公信力的評估基礎，現時業界在評估基準上優化納入數碼平台數據，作為未來新世代的業界指標。 TVB認為，作為行業一致公認的計量效益標準 (common currency)，討論和增加推廣CPRP絕對是有利電視和廣告業健康發展，亦符合廣告客戶的最大利益。事件無意針對任何人、亦不存在攻擊廣告業界之說。我們致力求進步，加快發展步伐，迎合市場需求。

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