【強制檢測】34處納強檢　將軍澳東港城、帝景灣、馬鞍山翠擁華庭、大埔中心上榜【附名單】

▲ 34處納強檢，翠擁華庭、黃埔花園、悅湖山莊上榜（資料圖片）

政府今（1日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月26日至11月1日期間，曾身處下列34個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測。

有關市民須在11月2日至3日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

天水圍天瑞二邨瑞業樓

天水圍天恒邨恒翠樓

青衣青宏苑宏就閣

北角百福花園百佳閣

天水圍天恩邨恩福樓

將軍澳帝景灣 3 座

葵涌悅麗苑麗華閣

鰂魚涌太古城海天閣

鴨脷洲海怡半島御盈居

屯門山景邨景富樓

中環鴨巴甸街 6 號東澤臺

沙田沙田第一城 33 座

元朗朗晴居 13 座

粉嶺粉嶺中心 E 座

土瓜灣欣榮花園 4 座

牛頭角樂雅苑雅意閣

粉嶺花都廣場 7 座

屯門悅湖山莊 12 座

將軍澳東港城 6 座

深水埗寶榮大廈 A 座

紅磡黃埔花園錦桃苑10座

荃灣大屋街 1 號海天豪苑

沙田河畔花園 F 座

大圍文禮閣 4 座

牛頭角淘大花園 A 座

鰂魚涌太古城夏宮閣

馬鞍山翠擁華庭 8 座

尖沙嘴漾日居 3 座

柴灣富景花園 2 座

荃灣愉景新城 6 座

長沙灣海麗邨海瑞樓

大埔大埔中心 6 座

大埔大埔中心 8 座

大埔大埔中心 7 座

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記者：鄧凱文