【強制檢測】34處納強檢 翠擁華庭、黃埔花園、悅湖山莊上榜【附名單】
社會 21:43 2022/11/01
政府今（1日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月26日至11月1日期間，曾身處下列34個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測。
有關市民須在11月2日至3日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 天水圍天瑞二邨瑞業樓
- 天水圍天恒邨恒翠樓
- 青衣青宏苑宏就閣
- 北角百福花園百佳閣
- 天水圍天恩邨恩福樓
- 將軍澳帝景灣 3 座
- 葵涌悅麗苑麗華閣
- 鰂魚涌太古城海天閣
- 鴨脷洲海怡半島御盈居
- 屯門山景邨景富樓
- 中環鴨巴甸街 6 號東澤臺
- 沙田沙田第一城 33 座
- 元朗朗晴居 13 座
- 粉嶺粉嶺中心 E 座
- 土瓜灣欣榮花園 4 座
- 牛頭角樂雅苑雅意閣
- 粉嶺花都廣場 7 座
- 屯門悅湖山莊 12 座
- 將軍澳東港城 6 座
- 深水埗寶榮大廈 A 座
- 紅磡黃埔花園錦桃苑10座
- 荃灣大屋街 1 號海天豪苑
- 沙田河畔花園 F 座
- 大圍文禮閣 4 座
- 牛頭角淘大花園 A 座
- 鰂魚涌太古城夏宮閣
- 馬鞍山翠擁華庭 8 座
- 尖沙嘴漾日居 3 座
- 柴灣富景花園 2 座
- 荃灣愉景新城 6 座
- 長沙灣海麗邨海瑞樓
- 大埔大埔中心 6 座
- 大埔大埔中心 8 座
- 大埔大埔中心 7 座
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記者：鄧凱文