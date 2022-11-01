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【強制檢測】34處納強檢　翠擁華庭、黃埔花園、悅湖山莊上榜【附名單】

社會 21:43 2022/11/01

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34處納強檢，翠擁華庭、黃埔花園、悅湖山莊上榜（資料圖片）

政府今（1日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月26日至11月1日期間，曾身處下列34個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測。

有關市民須在11月2日至3日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 天水圍天瑞二邨瑞業樓
  • 天水圍天恒邨恒翠樓
  • 青衣青宏苑宏就閣
  • 北角百福花園百佳閣
  • 天水圍天恩邨恩福樓
  • 將軍澳帝景灣 3 座
  • 葵涌悅麗苑麗華閣
  • 鰂魚涌太古城海天閣
  • 鴨脷洲海怡半島御盈居
  • 屯門山景邨景富樓
  • 中環鴨巴甸街 6 號東澤臺
  • 沙田沙田第一城 33 座
  • 元朗朗晴居 13 座
  • 粉嶺粉嶺中心 E 座
  • 土瓜灣欣榮花園 4 座
  • 牛頭角樂雅苑雅意閣
  • 粉嶺花都廣場 7 座
  • 屯門悅湖山莊 12 座
  • 將軍澳東港城 6 座
  • 深水埗寶榮大廈 A 座
  • 紅磡黃埔花園錦桃苑10座
  • 荃灣大屋街 1 號海天豪苑
  • 沙田河畔花園 F 座
  • 大圍文禮閣 4 座
  • 牛頭角淘大花園 A 座
  • 鰂魚涌太古城夏宮閣
  • 馬鞍山翠擁華庭 8 座
  • 尖沙嘴漾日居 3 座
  • 柴灣富景花園 2 座
  • 荃灣愉景新城 6 座
  • 長沙灣海麗邨海瑞樓
  • 大埔大埔中心 6 座
  • 大埔大埔中心 8 座
  • 大埔大埔中心 7 座

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記者：鄧凱文

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