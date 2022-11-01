【歷史建築】美荷樓生活館獲馬會資助翻新重開　李家超：政府一如既往關注市民居住環境

▲ 香港特別行政區行政長官李家超（左五）和馬會副主席李家祥博士（左四） ，為「歲月留情」展覽開幕典禮擔任主禮嘉賓。（香港賽馬會圖片）

為安置1953年受石硤尾大火影響的災民，香港政府在1954興建了石硤尾徙置大廈，而美荷樓正是首八座石硤尾徙置大廈之一。美荷樓早年被納入第一期「活化歷史建築伙伴計劃」，活化成YHA美荷樓青年旅舍和美荷樓生活館。

美荷樓生活館早前獲香港賽馬會資助翻新，今日為全新主題展覽「歲月留情」舉行開幕禮，獲行政長官李家超和多名政府高官到場主禮。

行政長官李家超致辭時指，自己年幼時住在住在深水埗，在區內小學讀書，所以深水埗滿載童年回憶，也有其成長足跡。

他指出，認識過去，可以開創未來。1953年石硤尾發生大火，數以萬計居民流離失所。石硤尾邨第一代「H型」徙置大廈因此誕生。接近70年過去，政府一如既往關注市民的居住環境，確保市民安居樂業是政府的核心任務。政府在土地房屋發展上會全力提量、提速、提效、提質，未來五年興建約三萬個全新「簡約公屋」，讓輪候公屋時間可以綜合地「封頂」，同時令新建單位面積「封底」，並大幅壓縮「生地」變成可建屋「熟地」的造地程序。

馬會副主席李家祥博士則表示，馬會一直致力為香港注入藝術文化活力，豐富生活，亦十分重視傳統文化及歷史古蹟保育和活化工作。馬會很榮幸能支持「美荷樓生活館」的翻新工程，提升展覽館的參觀體驗和教育價值，透過導賞團和文化遊等多元化活動，讓參加者，特別是年輕一代，了解文物文化保育的重要性，增強社區凝聚力，並藉此促進跨代溝通。

重新開放的美荷樓生活館設有兩層名為「歲月留情」的主題展覽。位於地下的展覽廳設有十大主題展區，展現香港五、六十年代的日常生活。而一樓的展覽廳則展示美荷樓初期的住宅單位和公共空間，配合互動及多媒體元素，包括聲音效果、體感遊戲等，讓訪客如親臨其境。新增展區亦包括天台學校和家庭「手作」工業等，更邀請了本地插畫師麥震東為展館外牆創作年曆圖。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚