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【香港故宮】自爆是忠實故宮粉絲    卓永興：光是走走再買幾本書已滿足

政治 21:51 2022/11/01

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政務司副司長卓永興今出席「青年穿越故宮之旅」啓動禮。（政府新聞處圖片）

「青年穿越故宮之旅」啟動禮上，政務司副司長卓永興透露，自己是忠實的「故宮粉絲」，自1995年起，每次到北京公幹，都會抽時間去故宮參觀一次。

卓永興分享道，試過一次真的沒有時間，便搭的士去到正門，由正門的午門入，由南到北急步，「好像我在清潔香港的視察般急步行，穿過金水橋、太和門、太和殿、中和殿、保和殿、乾清宮、交泰殿（乾清宮、交泰殿，就是大家在電視劇《延禧攻略》所看到的，如果你直行過去，延禧宮就在右手面）、坤寧宮、御花園，在北面出神武門離開。」

卓永興說，自己全程沒有機會停留欣賞文物，但光是走走、感受一下故宮的氣勢和氣氛，再到小賣部購買幾本書，已經很滿足，享受了一次豐盛的文化之旅。

他說，今天安坐西九，便欣賞到珍貴的文物，是十分難得的事。因北京故宮博物院的藏品甚少外借，在國內也無別館，在香港設立故宮博物館，絕對是國家對香港的厚愛。他希望，參與計劃的學生能領略中國文化的博大精深，從而增加對民族的自豪感，加深對國家的認識與認同。

「青年穿越故宮之旅」由香港政協青年聯會舉辦，參與的學生，多達1.8萬人。

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責任編輯：關景騰

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