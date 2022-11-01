【集體回憶】林世雄：旅發局正研究重新推廣天星小輪　天星小輪呼籲政府盡快撤銷入境限制

▲ 天星小輪『人、情、味』攝影比賽頒獎典禮。（天星小輪圖片）

疫情下渡輪客量大減，天星小輪早在去年已透露處於負資產狀態，今年9月亦再度告急。在財務困難下，天星小輪今日（1日）舉行了「人、情、味」攝影比賽頒獎典禮。運輸及物流局局長林世雄出席活動時就指，相信隨着政府控制疫情，以及放寬入境檢疫安排，香港將會迎來旅遊業的復蘇，而天星小輪會與旅遊發展局緊密聯繫，研究如何在眾多遊客重回香港之際，推廣天星小輪。

林世雄在致辭時指，天星小輪不單只是一般的交通工具，而是代代香港人的共同回憶，亦是香港著名維港景致中不可缺少的一塊拼圖。他又指，今次比賽有雙重意義，一方面是為慶祝香港特別行政區成立25周年，另一方面是慶祝天星小輪邁向125周年。

天星小輪總經理周卓賢指，天星小輪由以往是主要過海交通工具漸變為輔助交通工具，過去50年渡海交通發展蓬勃，先後開通3條汽車隧道及4條地鐵線，令渡輪客量流失。1971年海底隧道仍未開通，全年過海人次達2.4億，及至2021年渡輪整體客量已跌至1,300萬人次，當中天星小輪佔960萬人次。

周卓賢又指，天星小輪早已被貶為非主流交通工具，不得不靠遊客養命。呼籲特區政府盡快撤銷入境限制。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚