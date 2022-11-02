【尼格逼港】天文台：下午1時40分或前發出八號烈風或暴風信號【不斷更新】

▲ 尼格逼港狂風驟雨來襲，天文台籲今早6時留意掛波消息。馮漢柱攝

天文台今日（２日） 表示，按照最新預測，尼格會逐漸減弱，但會在今晚非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里範圍內掠過。本港今日將由吹偏北風逐漸轉為吹偏東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在今日下午逐漸增強，天文台會在下午一時四十分或以前發出八號烈風或暴風信號。

與尼格相關的雨帶會影響珠江口一帶，預料本港驟雨今日稍後將會轉為較頻密。

海面有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時58、46及42公里，最高陣風分別為每小時69、53及63公里。

【11:45am】

天文台會在11月2日13:40或以前發出八號熱帶氣旋警告信號

【08:45am】

三號強風信號，現正生效。



預料本港平均風速每小時41至62公里。



在上午9時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南約230公里，即在北緯20.7度，東經115.5度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近珠江口以西一帶。

【06:00am】今日天氣預測，吹強風程度北至東北風，離岸及高地間中吹烈風，日間風勢逐漸增強，稍後轉吹偏東風。海有非常大浪及湧浪。密雲，間中有狂風驟雨，雨勢漸轉頻密。天氣較涼，日間氣溫徘徊在21度左右。

【05:00am】在上午5時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南約260公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近珠江口以西一帶。

▲ 天文台在早上4時45分表示，考慮中午12時至下午2時之間掛8號波，尼格會在今日稍後非常接近珠江口一帶。

【03:00】過去數小時，尼格穩定地靠近廣東沿岸。受尼格及東北季候風的共同影響，現時本港普遍吹強風，高地間中吹烈風。在上午3時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南約260公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近廣東西部沿岸。

預料本港平均風速每小時41至62公里。尼格的外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸。海面有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。

【01:30am】貨櫃碼頭清晨5時起停止貨櫃交收

香港國際貨櫃碼頭宣布，由於熱帶氣旋接近本港，四、六、七及中遠國際、亞洲貨櫃，於上午5時正停止所有貨櫃交收。現代貨箱碼頭表示，上午5時開始暫停所有重櫃交收服務。香港內河碼頭宣布，清晨5時起暫停所有交收服務。

▲ 香港國際貨櫃碼頭宣布早上5時停止貨櫃交收。(HIT網站截圖)

【01:00am】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在凌晨1時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南約270公里，中心附近最高持續風速為每小時105公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近廣東西部沿岸。

▲ 尼格會在今日（11月2日）於本港西南約150公里以內掠過，本港風勢會逐步增強，三號強風信號會在今日早上6時前維持。天文台會考慮在今日日間發出八號烈風或暴風信號。

尼格的外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸。海面有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。受尼格及東北季候風的共同影響，現時本港普遍吹強風，高地間中吹烈風。

▼ 點擊圖片放大

11月2日星期三天氣預測：

吹強風程度北至東北風，離岸及高地間中吹烈風，日間風勢逐漸增強，晚上轉吹偏東風。海有非常大浪及湧浪。密雲，間中有狂風驟雨，稍後驟雨較為頻密。天氣較涼，氣溫介乎18至22度。 展望： 星期四初時風勢仍然頗大，海有湧浪，稍後雨勢逐漸減弱。隨後一兩日短暫時間有陽光。

【TOPick診症室】腦血管瘤大部分無徵狀如隱形炸彈 醫生拆解高危成因及治療方法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯 李志強