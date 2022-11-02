【尼格逼港】8號波至少維持至凌晨2時　尼格集結在本港約60公里【不斷更新】

▲ 尼格逼港狂風驟雨來襲，天文台籲今早6時留意掛波消息。馮漢柱攝

天文台今日（2日） 表示，八號東北烈風或暴風信號在下午8時40分發出。

【22:45】

在下午11時，熱帶風暴尼格集結在香港天文台之東南偏南約60公里，即在北緯21.8度，東經114.3度附近，預料向西北移動，時速約10公里，靠近珠江口一帶。

受到尼格及東北季候風的共同影響，港島南部正吹烈風。同時，與尼格相關的狂風驟雨繼續影響本港。

【21:45】

在下午10時，熱帶風暴尼格集結在香港天文台之東南偏南約90公里，即在北緯21.6度，東經114.6度附近，預料向西北移動，時速約10公里，靠近珠江口一帶。

與尼格相關的對流持續減弱，但其中心附近仍有烈風。

【21:40】

大老山陣風高達每小時119公里，屬於颶風程度。

【20:45】

在下午9時，熱帶風暴尼格集結在香港天文台之東南偏南約90公里，即在北緯21.6度，東經114.6度附近，預料向西北移動，時速約10公里，靠近珠江口一帶。

在過去一兩小時，與尼格相關的對流有所減弱，但其中心附近仍有烈風。按照現時預測，隨著尼格接近珠江口一帶，今晚至明早(11月3日)初時本港仍有機會出現烈風。同時，與尼格相關的狂風驟雨會影響本港。預料八號烈風或暴風信號會維持至明日上午2時。

【20:40】

八號東北烈風或暴風信號在下午8時40分發出，取代八號西北烈風或暴風信號。 預料本港平均風速每小時63公里或以上。 原本受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持警惕。請遠離岸邊及停止所有水上活動。

中心附近最高持續風速達每小時85公里。尼格會在今明兩日靠近珠江口一帶。

【19:45】

在過去一兩小時，與尼格相關的對流有所減弱，但其中心附近仍有烈風。預料尼格會進一步減弱，八號烈風或暴風信號維持的時間，會視乎尼格的減弱程度。如尼格減弱為一個熱帶低氣壓，或本港的風力顯著減弱時，天文台會改發較低的熱帶氣旋警告信號。

【16:45】

天文台表示，強烈熱帶風暴尼格已減弱為熱帶風暴。八號烈風或暴風信號至少維持至今晚10時。受與尼格相關的雨帶影響，今晚本港雨勢會逐漸轉為較頻密。

預料尼格會進一步減弱，八號烈風或暴風信號維持的時間，會視乎尼格的減弱程度。如尼格進一步減弱為一個熱帶低氣壓，天文台會改發較低的熱帶氣旋警告信號。

在下午5時，尼格集結在香港之東南約130公里，即在北緯21.4度，東經115.0度附近，預料向西北移動，時速約10公里，靠近珠江口一帶。

【16:40pm】

中國中央氣象台預測尼格非常接近本港，會在本港西南50公里內掠過。

【15:40pm】

按照最新預測，尼格今晚會較之前預計更為接近本港，在本港100公里內掠過。

【13:40pm】

八號西北烈風或暴風信號現正生效，會至少維持至今晚6時。隨後信號是否維持，則視乎尼格的減弱程度及其與香港的距離。

天文台指，按照最新預測，預料尼格會逐漸減弱，但會在今晚非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里範圍內掠過。本港今日稍後將由吹偏北風逐漸轉為吹偏東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

【11:45am】

天文台會在11月2日13:40或以前發出八號熱帶氣旋警告信號

【08:45am】

三號強風信號，現正生效。



預料本港平均風速每小時41至62公里。



在上午9時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南約230公里，即在北緯20.7度，東經115.5度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近珠江口以西一帶。

【06:00am】今日天氣預測，吹強風程度北至東北風，離岸及高地間中吹烈風，日間風勢逐漸增強，稍後轉吹偏東風。海有非常大浪及湧浪。密雲，間中有狂風驟雨，雨勢漸轉頻密。天氣較涼，日間氣溫徘徊在21度左右。

【05:00am】在上午5時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南約260公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近珠江口以西一帶。

▲ 天文台在早上4時45分表示，考慮中午12時至下午2時之間掛8號波，尼格會在今日稍後非常接近珠江口一帶。

【03:00】過去數小時，尼格穩定地靠近廣東沿岸。受尼格及東北季候風的共同影響，現時本港普遍吹強風，高地間中吹烈風。在上午3時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南約260公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近廣東西部沿岸。

預料本港平均風速每小時41至62公里。尼格的外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸。海面有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。

【01:30am】貨櫃碼頭清晨5時起停止貨櫃交收

香港國際貨櫃碼頭宣布，由於熱帶氣旋接近本港，四、六、七及中遠國際、亞洲貨櫃，於上午5時正停止所有貨櫃交收。現代貨箱碼頭表示，上午5時開始暫停所有重櫃交收服務。香港內河碼頭宣布，清晨5時起暫停所有交收服務。

▲ 香港國際貨櫃碼頭宣布早上5時停止貨櫃交收。(HIT網站截圖)

【01:00am】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在凌晨1時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南約270公里，中心附近最高持續風速為每小時105公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近廣東西部沿岸。

▲ 尼格會在今日（11月2日）於本港西南約150公里以內掠過，本港風勢會逐步增強，三號強風信號會在今日早上6時前維持。天文台會考慮在今日日間發出八號烈風或暴風信號。

尼格的外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸。海面有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。受尼格及東北季候風的共同影響，現時本港普遍吹強風，高地間中吹烈風。

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11月2日星期三天氣預測：

吹強風程度北至東北風，離岸及高地間中吹烈風，日間風勢逐漸增強，晚上轉吹偏東風。海有非常大浪及湧浪。密雲，間中有狂風驟雨，稍後驟雨較為頻密。天氣較涼，氣溫介乎18至22度。 展望： 星期四初時風勢仍然頗大，海有湧浪，稍後雨勢逐漸減弱。隨後一兩日短暫時間有陽光。

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責任編輯：TOPick港聞組