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【風暴消息】教育局宣布所有學校今日停課　天文台考慮正午至下午2時掛8號波

社會 05:27 2022/11/02

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馮漢柱攝

教育局在早上5時25分宣布所有學校今日停課。

由於香港天文台會考慮在正午十二時至下午二時之間發出八號熱帶氣旋警告信號，所有學校今日停課

社署亦諭市民不要送子女或家人到幼兒／青少年／長者服務／康復中心

由於三號熱帶氣旋警告信號已經發出，社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

按照最新預測路徑，天文台預料強列熱帶風暴尼格會在今日（11月2日）稍後非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里以內掠過，屆時本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，本港風勢將進一步增強，天文台會考慮在正午12時至下午2時之間發出八號烈風或暴風信號。

三號強風信號會在中午前維持。受尼格及東北季候風的共同影響，現時本港普遍吹強風，高地間中吹烈風。

在上午5時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南約260公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近珠江口以西一帶。

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責任編輯　李志強

天文台 教育局 颱風

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