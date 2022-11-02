【風暴消息】教育局宣布所有學校停課　今午舉行國際及專業試將取消或改期【不斷更新】

▲ 馮漢柱攝

熱帶氣旋尼格會在今（2日）明兩日靠近珠江口以西一帶。詳情即看【下一頁】

【11:05】

考評局宣布，由於天氣惡劣，今日下午舉行的國際及專業考試將會取消或改期。有關安排將由相關考試機構於日內公布。

另外，今午舉行的香港中學文憑考試教師專業發展研討會將會取消，有關安排將於稍後公布。

【10:04】

三號強風信號現正生效。

新渡輪橫水渡航線將由早上10時10分起陸續停航，最後開出的航班為梅窩開往長洲，開出時間為中午12時15分。

富裕小輪由屯門往返大澳；翠華船務由香港仔/赤柱往返蒲苔島、馬料水往返塔門、塔門往返黃石；以及坪洲街渡由愉景灣往返梅窩的渡輪服務，經已暫停。

【10:05】

由於香港天文台會考慮在正午十二時至下午二時之間發出八號熱帶氣旋警告信號，今晚（十一月二日）上演的「幻彩詠香江」已告取消。

【09:28】

昂坪360宣布，受到三號強風信號的影響，今天的纜車服務仍需暫停。

昂坪360將於天氣好轉後，盡快恢復纜車服務。

【09:15】

​三號強風信號（三號信號）現正生效。民政事務總署「居安抗疫」熱線服務（183 3019）維持正常（即上午七時至下午十一時）。就居家支援物資派遞服務方面，正接受居家隔離或檢疫的確診人士或其密切接觸者如有緊急基本日常用品和食物需要，但未能自行安排有關物資（例如家中缺糧的長期病患者、身體殘疾人士或獨居老人、有小童的家庭等），請於三號信號生效期間盡快致電「居安抗疫」熱線。



若香港天文台改發八號烈風或暴風信號（八號信號），「居安抗疫」熱線服務及居家支援物資派遞服務將會暫停。來電人士可選擇在「居安抗疫」熱線作電話留言或致電民政事務總署緊急事故協調中心（2572 8427）向當值人員留下信息，以便「居安抗疫」熱線於恢復運作後盡快跟進處理。如八號信號在晚上八時或之前取消，熱線將於當日盡快恢復服務；否則，熱線將於翌晨七時或八號信號取消後約兩小時恢復運作（以兩者較遲者為準）。

【09:00】

運輸署宣布，由於三號強風信號現正生效，部分渡輪服務經已暫停服務。包括富裕小輪由屯門往返大澳；翠華船務由香港仔/赤柱往返蒲苔島、馬料水往返塔門、塔門往返黃石；以及坪洲街渡由愉景灣往返梅窩。

九巴表示，因應教育局宣布所有學校停課，行走學校區的以下巴士路線今日亦會暫停服務。受影響路線包括3D(往慈雲山南特別班)、3M(彩雲特別班)、5C(毓華街特別班)、13M(特別班)、14D、17(特別班)、23(順天特別班)、28S、31A、34(富安樓特別班)、43D、77K(丙崗特別班)、78、78B、82B、83K(石門特別班)、83P、86S、87P、89S(水泉澳特別班)、93M、214P、214(寶達特別班)、241X、288A、288B、288C及296M(唐明苑特別班)。

【05:25】

教育局在早上5時25分宣布所有學校今日停課。

由於香港天文台會考慮在正午十二時至下午二時之間發出八號熱帶氣旋警告信號，所有學校今日停課

社署亦諭市民不要送子女或家人到幼兒／青少年／長者服務／康復中心

由於三號熱帶氣旋警告信號已經發出，社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

按照最新預測路徑，天文台預料強列熱帶風暴尼格會在今日（11月2日）稍後非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里以內掠過，屆時本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，本港風勢將進一步增強，天文台會考慮在正午12時至下午2時之間發出八號烈風或暴風信號。

三號強風信號會在中午前維持。受尼格及東北季候風的共同影響，現時本港普遍吹強風，高地間中吹烈風。

在上午5時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南約260公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近珠江口以西一帶。

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責任編輯：TOPick港聞組