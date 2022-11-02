【風暴消息】港鐵大部份線路維持10分鐘一班　城巴、新巴、九巴及龍運所有深宵及通宵路線暫停服務【不斷更新】

▲ 馮漢柱攝

熱帶氣旋尼格會在今（2日）明兩日靠近珠江口以西一帶。詳情即看【下一頁】

【23:00】城巴新巴所有通宵路線暫停服務

除城巴S1 號線提供有限度服務外，所有日間路線已暫停服務。城巴新巴所有通宵路線亦會暫停服務，直至另行通知

【21:00】九巴及龍運所有深宵及通宵路線暫停服務

九巴及龍運所有深宵及通宵路線將暫停服務。日間路線除S1及S64維持有限度服務直至尾班車外，其餘路線維持暫停服務。

【17:00】民政事務總署加開臨時庇護中心

民政事務總署稱，因應風暴最新情況，已為有需要人士加開以下臨時庇護中心：

-香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處（地址：大嶼山大澳龍田邨龍田商場一號鋪位）

另至目前為止，民政事務總署在各區共開放26個臨時庇護中心，共有44人入住。截至下午四時，政府1823電話中心收到一宗塌樹報告。政府暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。

【15:33】港鐵開始調整班次 港鐵巴士將暫停

港鐵公司宣布，因應現時乘客量，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務正逐步調整班次，港鐵巴士服務將會在下午4時40分暫停。各綫班次詳情如下。

荃灣綫10分鐘一班車

觀塘綫10分鐘一班車

港島綫10分鐘一班車

南港島綫10分鐘一班車

將軍澳綫

北角至寶琳10分鐘一班車

調景嶺至康城15分鐘一班車

東涌綫10分鐘一班車

迪士尼綫20分鐘一班車

機場快綫15分鐘一班車

東鐵綫金鐘至上水10分鐘一班車

屯馬綫10-20分鐘一班車

輕鐵5-18分鐘一班車

港鐵巴士5 - 15分鐘一班車（港鐵巴士服務將會在下午4時40分暫停。）

【14:54】運輸署宣布渡輪服務暫停

翠華船務(香港)有限公司：馬料水往返塔門、塔門往返黃石及香港仔往返榕樹灣服務暫停

坪洲街渡有限公司：愉景灣往返梅窩服務暫停

新渡輪服務有限公司：橫水渡(坪洲-梅窩-芝麻灣-長洲)、中環往返長洲、中環往返梅窩、北角往返紅磡及北角往返九龍城服務暫停

全記渡有限公司：香港仔往返索罟灣服務暫停

天星小輪有限公司：中環往尖沙咀及灣仔往尖沙咀服務暫停

富裕小輪有限公司：中環往返紅磡、北角往返觀塘及屯門往返大澳服務暫停

珊瑚海船務有限公司：西灣河往返觀塘及西灣河往返三家村服務暫停

港九小輪有限公司：中環往返榕樹灣、中環往返索罟灣、中環往返坪洲及坪洲往返喜靈洲服務暫停

愉景灣航運服務有限公司：愉景灣往中環服務暫停，中環往愉景灣尾班船為下午3:10

珀麗灣客運有限公司：中環往馬灣以及馬灣往中環尾班船為下午3:30，荃灣往返珀麗灣服務暫停

【13:57】民政事務總署開放臨時庇護中心

民政事務總署宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已經發出，民政事務總署會為有需要人士開放臨時庇護中心，詳情如下：

【13:57】入境事務處暫停服務

入境事務處宣布，在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處、生死及婚姻登記處和智能身份證換領中心暫停服務。

【13:53】新冠指定診所暫停開放

醫管局宣布，因天文台已發出八號熱帶氣旋警告信號，所有新冠確診個案指定診所及視像診症服務、普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於八號熱帶氣旋警告信號生效期間暫停。已經預約的病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消後另約診症時間。

另外，選定普通科門診診所的新冠病毒測試樣本收集包派發及樣本收集服務亦會暫停。

公立醫院急症室會維持正常服務。

【13:40】

天文台已發出八號烈風或暴風信號，港鐵已加強列車服務以配合乘客需要，詳情如下：

荃灣綫 2 分鐘一班車

觀塘綫 2.5 分鐘一班車

港島綫 2 分鐘一班車

南港島綫 3-4 分鐘一班車

將軍澳綫

北角至寶琳 2.5 – 4 分鐘一班車

北角至康城 6.5 分鐘一班車

東涌綫

香港至青衣 4 分鐘一班車

香港至東涌 4 – 8 分鐘一班車

迪士尼綫 12 分鐘一班車

機場快綫 15 分鐘一班車

東鐵綫

金鐘至上水 3 – 4 分鐘一班車

屯馬綫 3 分鐘一班車

輕鐵 7 – 19 分鐘一班車

港鐵巴士 5 – 15 分鐘一班車（港鐵巴士服務會在八號烈風或暴風信號發出三個鐘頭後暫停）

【12:45】港九小輪尾班船時間

【12:45】

天星小輪宣布，來往中環至尖沙咀及來往灣仔至尖沙咀班次將在下午2時40分停航。

【12:40】香港故宮文化博物館及M+暫停開放

香港故宮文化博物館及M+將於8號熱帶氣旋警告信號生效後關閉。 已購買香港故宮門票入場而受影響的訪客，所有門票有效期將由受天氣影響當天起計延長180日（不適用於星期三免費標準門票），持票人士可使用原有門票，於有效期內的任何一日、於門票原訂的同一時段入場參觀。

M+方面，由於博物館將於11月12日起收費，受影響的訪客可使用原有預約電郵於11月11日或之前參觀博物館，毋須重新預約。

【12:07】新渡輪逐步停航

新渡輪本地航線於下午2時後逐步停航。

【11:50】

港鐵表示，鐵路及港鐵巴士服務班次正逐步加密，以應付增加的乘客量。

在八號烈風或暴風信號下，港鐵列車仍會繼續服務，港鐵呼籲乘客分批離開乘搭列車，避免車站過份擠迫。期間，個別車站可能會實施人潮管理措施，確

保車站人流暢順。

【11:49】延期所有法院和審裁處的聆訊

司法機構宣布，今日所有法院和審裁處的聆訊，會於八號熱帶氣旋警告信號發出後延期。

另外，法院／審裁處的登記處及辦事處亦會於八號熱帶氣旋警告信號發出後暫停辦公，直至另行公布。法庭使用者可如常透過綜合法院案件管理系統，使用區域法院登記處提供的電子服務，但在登記處暫停辦公期間經綜合法院案件管理系統提交的任何文件將視作於登記處重開時收到。

【11:43】​運輸署轄下服務暫停

運輸署宣布，由於八號烈風或暴風信號即將生效，運輸署位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、車輛檢驗中心、駕駛考試排期事務處、駕駛考試中心和筆試中心會暫停服務。

未能於今日進行駕駛考試（包括路試和筆試）的考生，將獲個別通知另訂的考試日期。

另外，已預約於八號烈風或暴風信號生效期間辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申請車輛登記文件複本／車輛牌照複本、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的申請人，可於11月9日或之前於辦公時間內到訪牌照事務處遞交申請，無需重新預約。

【11:05】

考評局宣布，由於天氣惡劣，今日下午舉行的國際及專業考試將會取消或改期。有關安排將由相關考試機構於日內公布。

另外，今午舉行的香港中學文憑考試教師專業發展研討會將會取消，有關安排將於稍後公布。

【10:04】

三號強風信號現正生效。

新渡輪橫水渡航線將由早上10時10分起陸續停航，最後開出的航班為梅窩開往長洲，開出時間為中午12時15分。

富裕小輪由屯門往返大澳；翠華船務由香港仔/赤柱往返蒲苔島、馬料水往返塔門、塔門往返黃石；以及坪洲街渡由愉景灣往返梅窩的渡輪服務，經已暫停。

【10:05】

由於香港天文台會考慮在正午十二時至下午二時之間發出八號熱帶氣旋警告信號，今晚（十一月二日）上演的「幻彩詠香江」已告取消。

【09:28】

昂坪360宣布，受到三號強風信號的影響，今天的纜車服務仍需暫停。

昂坪360將於天氣好轉後，盡快恢復纜車服務。

【09:15】

​三號強風信號（三號信號）現正生效。民政事務總署「居安抗疫」熱線服務（183 3019）維持正常（即上午七時至下午十一時）。就居家支援物資派遞服務方面，正接受居家隔離或檢疫的確診人士或其密切接觸者如有緊急基本日常用品和食物需要，但未能自行安排有關物資（例如家中缺糧的長期病患者、身體殘疾人士或獨居老人、有小童的家庭等），請於三號信號生效期間盡快致電「居安抗疫」熱線。



若香港天文台改發八號烈風或暴風信號（八號信號），「居安抗疫」熱線服務及居家支援物資派遞服務將會暫停。來電人士可選擇在「居安抗疫」熱線作電話留言或致電民政事務總署緊急事故協調中心（2572 8427）向當值人員留下信息，以便「居安抗疫」熱線於恢復運作後盡快跟進處理。如八號信號在晚上八時或之前取消，熱線將於當日盡快恢復服務；否則，熱線將於翌晨七時或八號信號取消後約兩小時恢復運作（以兩者較遲者為準）。

【09:00】

運輸署宣布，由於三號強風信號現正生效，部分渡輪服務經已暫停服務。包括富裕小輪由屯門往返大澳；翠華船務由香港仔/赤柱往返蒲苔島、馬料水往返塔門、塔門往返黃石；以及坪洲街渡由愉景灣往返梅窩。

九巴表示，因應教育局宣布所有學校停課，行走學校區的以下巴士路線今日亦會暫停服務。受影響路線包括3D(往慈雲山南特別班)、3M(彩雲特別班)、5C(毓華街特別班)、13M(特別班)、14D、17(特別班)、23(順天特別班)、28S、31A、34(富安樓特別班)、43D、77K(丙崗特別班)、78、78B、82B、83K(石門特別班)、83P、86S、87P、89S(水泉澳特別班)、93M、214P、214(寶達特別班)、241X、288A、288B、288C及296M(唐明苑特別班)。

【05:25】

教育局在早上5時25分宣布所有學校今日停課。

由於香港天文台會考慮在正午十二時至下午二時之間發出八號熱帶氣旋警告信號，所有學校今日停課

社署亦諭市民不要送子女或家人到幼兒／青少年／長者服務／康復中心

由於三號熱帶氣旋警告信號已經發出，社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

按照最新預測路徑，天文台預料強列熱帶風暴尼格會在今日（11月2日）稍後非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里以內掠過，屆時本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，本港風勢將進一步增強，天文台會考慮在正午12時至下午2時之間發出八號烈風或暴風信號。

三號強風信號會在中午前維持。受尼格及東北季候風的共同影響，現時本港普遍吹強風，高地間中吹烈風。

在上午5時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南約260公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近珠江口以西一帶。

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責任編輯：TOPick港聞組