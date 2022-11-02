【打風返工？】澳牛昨傍晚預告今天不用上班　網民大讚好老闆夠果斷、員工有覺好瞓

▲ 馮漢柱攝

天文台預告中午後才改發八號風球，換言之打工仔仍要上半日班。亦有好僱主昨天傍晚就預告了，今天不用上班，被網民大讚好老闆夠果斷，員工有覺好瞓。

澳洲牛奶公司昨傍晚約６時半，就在社交網站發帖，

由於8號風球即將來襲

本公司定11月2日(三) 休息一天

澳牛老闆果斷，獲網民留言大讚：

最中意澳牛。幾清晰 清晰又安心過 香港天文台 HKO

信澳牛多過天文台

澳牛果然乾淨俐落果斷

好老闆，支持



如果將澳牛套管理方式，放係而家嘅香港，你話幾美好



早d講，唔使成晚瞓唔着我就冇覺好瞓，要睇住新聞

其實，勞工處日前已提醒僱主當天文台在工作時間內發出八號預警，表示天氣情況會繼續惡化，僱主應盡快安排僱員分批下班或安排在家工作。僱主應優先考慮僱員的安全，和從居住地點往返工作地點的可行性等，考慮當中的實際困難和需要，採納情理兼備及具彈性的處理方法。



在八號或更高熱帶氣旋警告信號發出時，如公共交通暫停或只提供有限度服務，僱主應為僱員提供安全接送往返工作地點的服務，或向他們另外發放交通津貼。由於颱風和暴雨均屬無可避免的自然災害，對於因惡劣天氣而未能上班或及時返回工作崗位的僱員，僱主不應無故地不發放他們的工資、勤工獎或津貼。

按照最新預測路徑，天文台預料強列熱帶風暴尼格會在今日（11月2日）稍後非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里以內掠過，屆時本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，本港風勢將進一步增強，天文台會考慮在正午12時至下午2時之間發出八號烈風或暴風信號。

三號強風信號會在中午前維持。受尼格及東北季候風的共同影響，現時本港普遍吹強風，高地間中吹烈風。

在上午5時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南約260公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近珠江口以西一帶。

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責任編輯 李志強