【尼格逼港】8號風球尼格來襲有乜外食 ? 　一文看清6大連鎖店營業時間【內附詳情】

▲ 8號波來襲，快餐店營業時間如何？一文看清。（本報資料圖片）

天文台預告中午至下午2時有機會掛8號風球，大家不一定在家食公仔麵及罐頭，因有不少連鎖快餐店在8號波下仍然繼續營業，想食薄餅及叉燒飯都可以。

1：麥當勞

麥營勞最近推出「藍神閃卡」被搶購一空，8號風球仍然照常營業(九龍公園、山頂廣場、海洋公園及亞洲貨櫃物流中心分店除外)，各位鏡粉可繼續一齊歎季前爭霸二人餐，可吃到新世代Big Mac及新口味Chicken Big Mac，不過閃卡數量有限，送完即止，鏡粉要留意。

另外，麥麥送送餐服務於8號風球暫停。

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2：大家樂

8號風球下大部份分店仍維持照常營業，可於官網查詢。在颱風日，不如試試全新推出的焗素肉醬意粉，用「招牌焗」烹調結合Omni Pork純植物製新豬肉醬、幼滑芝士及秘製番茄醬，令口感更豐富。除此之外，有45%蔬菜含量，高蛋白質及零飽和脂肪，在打風日子都可以食得健康。

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3：KFC

8八號烈風或暴風信號懸掛下，KFC分店堂食外賣及「快脆拎」會繼續提供服務，「快脆送」外賣送餐服務則暫停，並於8號烈風信號除下後盡快恢復服務。

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▲ KFC

4：美心MX

於8號風球期間照常服務，若想快人一步免排隊及免等食物就拿到美食返屋企慢慢嘆，可使用MX網上外賣自取服務，客人於網上成功落單的15分鐘後，即可前往所需分店領取食物。

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5：譚仔三哥米線

8號風球下三哥部分的分店常營業，營業時間或會受影響，暫停營業分店包括：銅鑼灣香島大廈、中環威靈頓街、鰂魚涌海光街及荔枝角D2 Place等，改發3號風球後2小時內將恢復營業。

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▲ 譚仔三哥米線

6：Pizza Hut

8號烈風或暴風信號懸掛期間，部分分店仍維持營業，外送速遞服務會暫停，期間仍可選擇到分店或網上訂購外賣自取美食，可以繼續嘆Pizza。

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撰文：招美寶