【颱風假】天文台料最快12點掛8號波 打工仔收WFH指示：早已無颱風假

熱帶風暴尼格愈來愈接近香港，天文台考慮在正午12時至下午2時之間發出8號烈風或暴風信號。由於掛波的時間「尷尬」，不少打工仔都準時出門上班，有返10點的打工仔表示，假如12點發出8號風球，等於回到公司打完卡再立即回家，今日變相「遊車河」。

上班時間是10點的陳生表示，自己任職建築工程很難在家工作，今早起床後問過直屬主管，公司其後回復考慮到可能2點才掛波，因此都需要準時上班，

如果天文台12點掛8號，返到公司都打卡收工，時間真的很尷尬，今日當遊車河！

另外上班時間是10點的李小姐則表示，由於疫情已多次在家工作，颱風假早已經名存實亡，今早7點起床已經收到公司通知集體在家工作，

公司話可以節省交通時間，在家工作效果更高，颱風假早已經無咗。

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勞工處訂立的《颱風及暴雨警告下工作守則》（下稱《守則》），列明在8號風球、9號或10號颱風警告、或黑色暴雨警告生效時，僱主不應要求僱員上班，除非雙方有事先協定工作安排。

不過，勞工處指《守則》是員工須往返工作崗位的情況而定，若員工上下班途中，因颱風關係未能及時到達工作地點，僱員應酌情處理。然而，由於在家工作不需在惡劣天氣下到達工作地點，而家居亦屬安全地方，所以《守則》未能覆蓋在家工作情況。

因此，假如天文台懸掛8號或以上風球，在家工作的打工仔可能仍需要繼續開工。而為免引起爭議，僱主和僱員在極端天氣來臨前，應先商討工作安排。

此外，條例也指出，天文台一般會在8號颱風警告前兩小時之內發出預警，讓僱主有充裕時間，按實際情況提早讓僱員分批下班，保障他們的安全和緩和交通擁擠。換言之，假如天文台宣佈下午2時掛出8號風球，打工仔最快可以中午12時分批離開公司。

責任編輯：羅嘉欣