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【颱風假】8號風球外傭是否有假放？ 僱主能否安排外傭外出購物？

親子 08:26 2022/11/02

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天文台預料最快12點掛出8號風球。

熱帶風暴尼格愈來愈接近香港，天文台考慮在正午12時至下午2時之間發出8號烈風或暴風信號。8號風球懸掛後，聘請外籍傭工的僱主要求工人姐姐在家工作，是否有違勞工法例。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒過去接受訪問時表示，當天文台發出8號或以上的暴風信號時，僱員可提早下班，但並非勞工假，只是勞工處建議，僱主在颱風下的工作守則指引，既然不是勞工假，工人姐姐是沒有假期，不過建議僱主不要在惡劣天氣之下，安排外傭做危險的工作，包括抹窗、去露天地方購物等，

好多僱主鍾意打風帶工人姐姐去飲茶或者出街，但最好事先問明工人姐姐想唔想去，亦要睇清楚保險有沒有寫明，外籍傭工若在8號風球下受傷可否索償。

最新影片推介：

假如8號風球遇上外籍傭工的假期，僱主最好與外傭商量以錢換假或者補假，減低外傭外出時發生意外的機會。若外傭堅持在惡劣天氣下放假或外出，僱主最好向外傭說明，若她們堅持外出而受傷，保險不會作出賠償，並需她們簽紙作實，一旦出現訴訟時可作證據，以保障自己。

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責任編輯︰王明芳

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