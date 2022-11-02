【下流上車族】蔓蔓為車總挽回尊嚴　羅毓儀勁有觀眾緣成上位小花

▲ 車總（林敏驄飾）與蔓蔓（羅毓儀飾）於《下流上車族》的父女情感人。

TVB話題劇《下流上車族》昨晚（11月1日）上演溫情一幕，車總（林敏驄飾）與蔓蔓（羅毓儀飾）的父女情令劇迷看得感動，不少劇迷大讚蔓蔓成長了很多，變得乖巧又孝順，希望現實中也有這樣的女兒。

林敏驄和羅毓儀甚受觀眾愛戴，二人獲讚演技自然，好評如潮。

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車總被取笑

林敏驄飾演的超市經理「車總」車志明被下屬取笑為次郎、狗經理及車次郎，令他心感不快。

羅毓儀飾演的蔓蔓得悉爸爸心情不好時，決心辭掉原有的工作，改到超市幫助爸爸。

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蔓蔓為父出頭

為了令爸爸重拾尊嚴，蔓蔓跟爸爸的下屬交易，指自己若能以一人之力搬運一車貨，他們便不能再叫爸爸次郎、狗經理或車次郎。

蔓蔓落力搬貨，而爸爸的下屬亦承諾不再取笑他，父女相擁一幕十分溫馨。

▲ （TVB截圖）

劇迷大讚

劇迷都紛紛留言討論昨晚的劇情，有人留言：「呢套劇實在太好睇溫馨又感人好耐冇睇過呢種劇集超正！」、「今次呢套劇，我對林敏聰完住全改觀！希望佢今年可以攞視帝。」、「蔓蔓這個角色很喜歡，yuki 很努力，支持！」、「呢十集蔓蔓由好食懶飛，到為爸爸出頭，角色自然成長咗。」、「蔓蔓，我同車總都愛護你！」

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