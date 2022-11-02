  • 20°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 10:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 颱風 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【尼格颱風】不滿彈出彈入式報天氣方式　網民湧天文台fb批「玩弄市民」

社會 10:07 2022/11/02

分享：

分享：

熱門 颱風 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

熱帶氣旋尼格會在今明兩日靠近珠江口以西一帶。(資料圖片)

三號強風信號，現正生效。天文台表示，會考慮在正午12時至下午2時之間發出八號烈風或暴風信號。詳情即看【下一頁】

天文台在10月31日下午4時20分香港天文台發出三號強風信號，天文台曾指3號至少維持至正午12時，但隨後幾小時後又改口稱三號強風信號會在今日維持。但在9點45分時，天文台於官方網站更新指尼格明日將會在本港西南約200公里左右掠過，強度會逐漸減弱，不過減弱速度仍存在變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估屆時是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。天文台彈出彈入式報天氣方式就令不少香港市民都十分不滿，有網民指出「因為要開峰會所以先延遲掛8號，有話直說咪得囉，駛咩兜咁大個圈」。

有網民湧到天文台社交平台批評公布彈出彈入式報天氣方式。

如果中午放工潮不幸出現事故做成人命傷亡，天文台必須負上全責

天文台有無考慮市民返2小時工，收工時的情況，

12-2考慮掛，咁即係會唔會掛呀？仲考慮咩？掛就通常講改發8號，而家講考慮，即係點呀？

【TOPick診症室】腦血管瘤大部分無徵狀如隱形炸彈　 醫生拆解高危成因及治療方法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【尼格逼港】天文台考慮正午之後掛8號波　尼格今日稍後極近珠江口【不斷更新】
今日 09:07
【尼格逼港】天文台考慮正午之後掛8號波　尼格今日稍後極近珠江口【不斷更新】
【風暴消息】教育局宣布所有學校今日停課　運輸署宣布部分渡輪服務暫停【不斷更新】
今日 10:15
【風暴消息】教育局宣布所有學校今日停課　運輸署宣布部分渡輪服務暫停【不斷更新】
【打風返工？】澳牛昨傍晚預告今天不用上班　網民大讚好老闆夠果斷、員工有覺好瞓
今日 06:05
【打風返工？】澳牛昨傍晚預告今天不用上班　網民大讚好老闆夠果斷、員工有覺好瞓
【趁風爆竊】紅磡士多鋪疑遭竊匪搜掠　失逾多包值約3.5萬元香煙
今日 09:21
【趁風爆竊】紅磡士多鋪疑遭竊匪搜掠　失逾多包值約3.5萬元香煙
【打風停開】香港迪士尼樂園度假區今日暫停開放
今日 09:27
【打風停開】香港迪士尼樂園度假區今日暫停開放
【焗爐爆炸】餅店廠房焗爐爆炸　消防處已就事故成因與相關部門進行調查
今日 09:41
【焗爐爆炸】餅店廠房焗爐爆炸　消防處已就事故成因與相關部門進行調查

你可能感興趣

【尼格逼港】天文台考慮正午之後掛8號波　尼格今日稍後極近珠江口【不斷更新】
今日 09:07
【尼格逼港】天文台考慮正午之後掛8號波　尼格今日稍後極近珠江口【不斷更新】
【風暴消息】教育局宣布所有學校今日停課　運輸署宣布部分渡輪服務暫停【不斷更新】
今日 10:15
【風暴消息】教育局宣布所有學校今日停課　運輸署宣布部分渡輪服務暫停【不斷更新】
【打風返工？】澳牛昨傍晚預告今天不用上班　網民大讚好老闆夠果斷、員工有覺好瞓
今日 06:05
【打風返工？】澳牛昨傍晚預告今天不用上班　網民大讚好老闆夠果斷、員工有覺好瞓
天氣 香港 天文台 颱風

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾