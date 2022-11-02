【尼格颱風】不滿彈出彈入式報天氣方式　網民湧天文台fb批「玩弄市民」

▲ 熱帶氣旋尼格會在今明兩日靠近珠江口以西一帶。(資料圖片)

三號強風信號，現正生效。天文台表示，會考慮在正午12時至下午2時之間發出八號烈風或暴風信號。詳情即看【下一頁】

天文台在10月31日下午4時20分香港天文台發出三號強風信號，天文台曾指3號至少維持至正午12時，但隨後幾小時後又改口稱三號強風信號會在今日維持。但在9點45分時，天文台於官方網站更新指尼格明日將會在本港西南約200公里左右掠過，強度會逐漸減弱，不過減弱速度仍存在變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估屆時是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。天文台彈出彈入式報天氣方式就令不少香港市民都十分不滿，有網民指出「因為要開峰會所以先延遲掛8號，有話直說咪得囉，駛咩兜咁大個圈」。

有網民湧到天文台社交平台批評公布彈出彈入式報天氣方式。

如果中午放工潮不幸出現事故做成人命傷亡，天文台必須負上全責

天文台有無考慮市民返2小時工，收工時的情況，

12-2考慮掛，咁即係會唔會掛呀？仲考慮咩？掛就通常講改發8號，而家講考慮，即係點呀？

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記者：余思嵐