【超能使者】小演員林靖文再展超強喊功　晴晴：媽媽係唔係死咗喇

TVB台慶劇《超能使者》由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、林子善等主演，昨晚（11月1日）的一集主要圍繞喬若詩（楊卓娜飾）的死因，她與游國棟（吳家樂飾）的女兒晴晴（林靖文飾） 因掛念媽媽、聽到街坊的閒言以及被爸爸在街頭上拋棄，一集中接連展現超強喊功，看著也令人動容！

林靖文展喊功

在昨晚（11月1日）播出的一集中，「Q姨」喬若嵐（唐詩詠飾）從醫院接回晴晴到餐廳，期間就聽到男街坊在討論在按摩場任職的媽媽，晴晴就馬上用手掩著耳兼開始落淚。

她又向Q姨指自己很掛念媽媽，問她何時會回來、「點解佢唔帶埋我去，係唔係我唔乖？」 。她續指Q姨是欺騙她，「媽咪唔要我喇」。

當Q姨指晴晴媽媽不是不想要晴晴，晴晴再問：「媽媽係唔係死咗喇」，哭得滿臉通紅，十分陰功。

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被狠父拋棄

痛失媽媽的晴晴在街頭上拉扯著爸爸游國棟，擔心以後會再看不到爸爸。

游國棟任由女兒在街上追著他，兼推跌她在地上，並說：「我依家同你講，我唔要你，你唔好跟住嚟，我唔會帶你走，似足你死鬼啊媽。你估我真係錫你，我睇見你就憎。」晴晴聽著當然傷心欲絕，淚水未有停止。

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拍喊戲有秘訣

靖文曾演出不少無綫劇集，包括《不懂撒嬌的女人》、《法證先鋒IV》、《星空下的仁醫》等，已憑超卓喊功震撼觀眾。她更擁有「一秒爆喊」的「技能」！

在2017年，她就為演出《不懂撒嬌的女人》童年版Cherry一角試鏡，在工作人員要求下，展示出強勁的爆喊能力，最後亦順利演出該角色。

她過往受訪透露謂拍喊戲秘訣是「飲好多好多水」，並指自己其實並不愛哭：「除非跌親流好多血好痛就會喊，但一陣就收聲。」

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