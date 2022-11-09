你也有大腿關節痛、長短腳？   分析髖關節炎 3大成因   及早醫治減少傷害

髖關節是我們下肢連接著盆骨的一個關節，也是人體承受重量最大的關節之一。這個關節表面原本由光滑耐用的軟骨所覆蓋，有卸力及潤滑的作用，但當這層軟骨受到破壞或磨蝕的時候，就會引發髖關節炎。

骨科專科張智諾醫生表示，髖關節炎在臨床上很常見，「因為髖關節和膝關節一樣，都是人體負重最大的關節之一，當我們活動、走路、站立、跳躍，甚至坐着的時候，它都承受很重的壓力。當它的軟骨磨蝕了，關節炎便會出現。」

張醫生指出，髖關節炎有三大主要成因：

1. 退化性關節炎——也分為兩大類，第一類多在較年長的患者身上出現，通常五十歲以上。「可能是身體過重，或日常的身體活動負重比較大，經年累月磨損之下，便會產生退化。」第二類是髖關節發育不全，主要由於先天因素，或後天在嬰孩時期姿勢不良，令髖關節長期處於半脫骹或脫骹的狀態，繼而令關節退化提早出現。

2. 股骨骨頭的缺血性壞死（俗稱骨枯）——張醫生表示，它的影響因素包括長期過量飲酒，長期服用類固醇，以及髖關節曾經受創傷，例如骨折或脫骹等。

3. 類風濕關節炎——是一種自身免疫系統的毛病，會令髖關節的滑膜增生及肥厚，繼而蠶食軟骨，患者通常有家族病史。

髖關節炎和其他關節炎的其中一個分別，是在早期的時候較難發現，這是因為髖關節處於身體比較深的位置，由很多肌肉及軟組織所覆蓋着。「一般患者通常會覺得大腿關節或臀部的位置有痛楚的情況，活動時不暢順以致影響生活，例如上落樓梯，上落車，蹲下綁鞋帶，穿襪子，剪腳趾甲等動作都會受影響。若嚴重起來更會有長短腳的問題。而由於髖關節炎會影響我們整體的步姿，所以有時會導致腰背痛，或者另一隻腳的關節也出現痛楚。」張智諾醫生說。

至於治療方面，由保守治療到置換髖關節，都是常用的方法。

「通常我們會先向病人進行問症，看看他的症狀以及日常生活功能，然後會進行身體檢查以及X光檢查，以評估髖關節退化以及變形的嚴重程度，再設計一個最合適的治療方案。」張醫生表示，「若髖關節炎仍在早期，醫生會先建議保守治療，包括減輕體重，在日常生活的活動上注意姿勢，另外也會建議物理治療以及處方消炎止痛藥。」

若保守治療不能有效控制症狀，而這些症狀又影響日常生活的話，醫生一般會建議手術的方法，而最常做的就是「全髖關節置換手術」。

張醫生解釋表示，「這手術的目的是減輕痛楚，改善長短腳的問題，也希望能夠提升關節活動的幅度，改善步姿以及活動能力。在手術過程中，我們會先磨走以及移除退化及磨蝕了的軟骨及骨頭，然後在髖關節的一邊放進一個杯，裡面有一個軟膠或陶瓷的假體。而在股骨這一邊，照樣先取去退化的骨頭，然後放進一個金屬的人工關節，它頂端的接觸面是由金屬或陶瓷製成。組合之後，就成為一個全人工關節。」

現在的人工關節物料日趨成熟，而耐磨度亦提升，所以人工髋關節一般都可以使用15至20年以上。而最新的機械臂手術，也可以增加手術的準確度，令手術的效果更好。病人應向骨科醫生詳細了解，再作出決定。

(特約)