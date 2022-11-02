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【風暴尼格】梁榮武：尼格有減弱但較預期更接近本港　拆解為何秋天打風屬罕見

社會 10:21 2022/11/02

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梁榮武：尼格有減弱但較預期更接近本港，拆解為何秋天打風屬罕見。（資料圖片）

強烈熱帶風暴尼格逐漸逼近，本港風勢將進一步增強，天文台考慮在正午12時至下午2時之間發出八號烈風或暴風信號。天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武表示，從天文台的人造衛星圖像看到尼格有減弱跡象，但路徑比原先預期更接近香港，相信為公眾安全，天文台確實有考慮改掛八號風球的需要。

尼格的平均時速約10公里，梁榮武表示，尼格的移動速度相對一般熱帶氣旋較慢，影響香港的時間會較長，但因為有減弱跡象，因此未必會帶來很大威脅；但他提醒受到尼格及東北季候風的風力影響，兩者疊加會有互補放應，預料本港仍然會有大風，如身處或將會到北面較為開揚的地方，要小心大風的影響。

梁榮武指，在深秋季節，熱帶氣旋的移動及強度變數多，氣象部門在預測秋季熱帶氣旋的強度和路徑時，都較夏季時困難，來自內陸的東北季候風對於熱帶氣旋的影響亦可以迴異，例如季候風可以令熱帶氣旋加速旋轉，令其增強和增速；但如果熱帶氣旋近岸，季候風的乾燥和較涼空氣會被熱帶氣旋吸收，但因為未有足夠時間轉化，熱帶氣旋的強度會減弱。

梁榮武認為，在秋天來自東亞的強大反氣旋就屬於較大的天氣系統，龐大氣團一般都會將熱帶氣旋排拒於遠處，熱帶氣旋一般情況都難以接近到華南沿岸，正如過往不時有秋颱向西移動至越南，今次有熱帶氣旋靠近華南沿岸，情況較罕見。

因為個反氣旋係吹北風，如果熱帶氣旋繼續向北行，就係逆風而行

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責任編輯：李榮忠

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