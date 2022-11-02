【偷窺裙底】大叔遊樂場偷窺女童裙底報警證據不足　港媽嬲爆：無人企出嚟幫手

▲ 港媽提醒家長帶女孩到公園要小心。

不少女孩都穿著裙子到公園玩，惟近日有港媽在社交平台指，曾於公共遊樂場發現有大叔在遊樂設施底偷窺女童裙底，曾報警卻告不入，因此提醒家長小心小朋友安危，去公園穿褲亦較好。

有港媽在facebook群組「巴打絲打『13親子育兒』Facebook Club」發文，她表示，4個月前在葵青區大型公共遊樂場，發現一名大叔長期站在一個遊樂設施底下，偷窺女童裙底。

有另一名家長找到商場保安，惟保安僅作出驅趕，沒有報警，港媽不忿，走出來大鬧，保安問她是否要報警，港媽表示自己有錄影，於是決定報警。

最新影片：

報警證據不足

不過，閉路電視無法拍攝到涉事位置，錄影片段亦不夠清晰，而且沒有人願意做證人，加上大叔有律師幫忙，港媽雖花費了數小時，最後仍因證據不足放人。

當時我大叫無人理我，由得我一個女人阻佢走，無人留低做證人，但有位男家長同埋佢太太有過嚟睇住嗰個阿叔，怕佢發爛攻擊我，我好多謝佢。

她提醒，如果家長帶女兒去遊樂場，最好穿褲才玩，因當時無論是穿公主裙、普通裙、裙褲，涉事大叔都偷窺，

嗰個公園我見10歲左右都去玩，所以小朋友係女仔都要睇實，大個女啲嘅就提下佢。

港媽亦提及，數星期前，搭地鐵時太專注照顧女兒，翌日才發現被人偷了錢，不幸中之大幸是沒有被偷手機。因此，她希望各位家長小心自己小朋友和財物，「好多時以為自己跌咗，其實係俾人偷咗」。

心淡無人幫忙

有網民建議港媽開遊樂場地點，讓大家有防備，惟港媽只說是「葵青區一大型商場入面」的遊樂場，她直言不敢直講是哪一個遊樂設施，因同區已經很少地方讓小朋友玩。港媽補充，涉事大叔是單獨一人，穿著日常普通服飾，

當日眼見超過4、50個家長，無人願意企出嚟幫手，好多直頭帶小朋友走，當時都有好多細路女，可能個個都有份比嗰個變態阿叔睇，都可以視而不見，呢樣係我睇到最心淡。

不過，港媽表示，近日涉事大叔已沒有再於該遊樂場出現，估計是轉場去其他公園。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳