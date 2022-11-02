【奢華品牌】Bottega Veneta推工藝證書　買手袋提供一世維修服務

▲ Bottega Veneta推出「The Certificate of Craft工藝證書」計劃，手袋有著可終身維修服務。（攝影：何偉雄）

大家花上數買元購買一個名牌手袋，都希望用得長久一些，不祈望可以用一生一世，但如果是一些經典能夠用上十年八載就最好不過，不過，手袋用久了就會損耗，但當你拿去品牌店舖維修時都會不得要領，往往著你去市面上的皮具店維修，不過，今日終於有個超級品牌宣布提供一生一世的皮具維修服務，這個就是Bottega Veneta。

Bottega Veneta由今個月開始推出「The Certificate of Craft工藝證書」計劃，為品牌的手袋提供長期翻新和維修服務。

品牌的CEO Leo Rongone說：「The Certificate of Craft工藝證書」計劃的推出，源於我們想要為顧客提供長久優質的產品維護服務的心願，我們強調品牌在發展中的社會責任，目標是延長產品的壽命以減少更換的需求。」

顧客購買Bottega Veneta的手袋時，會得到實體的「The Certificate of Craft工藝證書」卡片，與產品序列號相關聯，只要在維修時展示這實體卡片就可以為手袋帶來終身保修，對喜歡選購手袋的男女來說是一項德政，而背後的潛台詞當然是令到Bottega Veneta在市場上更有吸引力。

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畢竟一生一世的維修服務，不是每個品牌都敢於承擔。

記者：何偉雄