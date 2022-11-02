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【澳門天氣】氣象局：料三號風球下午5時前維持　傍晚至晚間改發8號風球機會中等至較高

社會 11:16 2022/11/02

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(澳門氣象局)

澳門氣象局今日（2日）表示，三號風球仍然生效，預料三號風球將在今日下午5時前維持。

氣象局指，預料熱帶氣旋「尼格」將於今日(2日) 晚間至明日(3日)初時在澳門約100公里範圍內掠過，然而在東北季風影響下，「尼格」正逐漸減弱，其暴風半徑有縮小的情況。由於「尼格」的移動路徑及減弱程度仍存在不確定性，所以今日傍晚至晚間改發8號風球的機會仍維持中等至較高。

受「尼格」與東北季風的共同影響，預料澳門今日下午風勢將逐漸增強到6至7級，晚間有機會間中達8級及有陣風。天氣方面，今日稍後時間驟雨開始增多，未來數日仍然多雲，驟雨較為頻密，天氣稍涼。 風暴潮方面，隨着今日晚間至明日清晨「尼格」最接近本澳，並同時受天文大潮影響，預料屆時內港低窪地區仍會出現水浸。

 

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責任編輯：余思嵐

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