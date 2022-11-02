【對不起幫緊你】為救毛孩創辦香港流浪狗之家　鬥氣母女互相表達愛意勁催淚

▲ 好溫馨呀！

ViuTV節目《幫緊你應援團》帶給觀眾無限溫暖，節目組再推續集《對不起幫緊你》，首集播出已引起網上很大迴響，觀眾都指看到「喊死」。

昨晚（11月2日）播出的《幫緊你應援團》第2集，主角Angela 為照顧一班流浪狗，不但賣了兩間屋，甚至賣女兒的嫁妝開狗場，就是為了拯救毛孩,亦從沒有感後悔，令人非常敬佩。

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鬥嘴母女表達愛意

不過Angela和女兒Sally要長期照顧一班流浪狗，所以Angela都不會去長途旅行，而節目組就計劃讓母女二人去大澳一天遊，期間她們齊齊弄茶果，但全程互相鬥嘴，場面搞笑。

雖然Angela和Sally不時鬥嘴，但其實雙方背後互相關心，只是不會將這份愛說出口，故節目組安排練美娟（娟姐）和盧慧敏（Amy ）與她們玩遊戲，輸了便要接受大懲罰，最終Angela和Sally輸了，並要向對方說「我愛你」，初時她們很敷衍地表達，當然大家不「收貨」。

隨後，經過導演的深情引導下，Angela和Sally終很真誠向對方說「我愛你」，令在旁的娟姐和Amy感動流淚，而表面口硬的Angela亦有流淚，認真感人。

▲ 互相表達愛意。

擁抱勝過千言萬語

除了要Angela和Sally親口表達愛意外，身體動作亦是一樣很好表達愛的方法，而娟姐和Amy的任務就是要她們互攬，所以便欺騙Angela和Sally當看到海豚時要互攬，這代表一個祝福。

最後娟姐和Amy「戲精」上身指看到海豚，目的讓Angela和Sally攬着對方，一個擁抱勝過千言萬語，難怪不少觀眾都大讚溫馨感人，又指這集的主角與很多人一樣不輕易將愛說出口，但其實要愛得及時，花少許時間陪伴父母，用心聆聽他們的感受，這樣已很足夠。

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