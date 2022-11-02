【梨泰院人踩人】引發梨泰院民眾混亂罪魁禍首？　影帝劉亞仁靠藝術家提供「不在場證據」

▲ 影帝劉亞仁舉出重要證據證清白。

南韓首爾梨泰院於日前（10月29日）舉辦萬聖節活動發生人踩人意外事故，到今造成至少155人死亡。

在今次人踩人事故內，已確認罹難的公眾人物，除曾參加《PRODUCE 101》第二季的男練習生李智漢之外，還有啦啦隊女神金有娜以及日本模特兒富川芽生均在此事件不幸喪生。

【梨泰院人踩人】梨泰院人踩人慘劇起因疑曝光 網紅爆料稱有人鬥推釀意外

最新影片推介：葛綽瑤專訪

影帝上「榜」

南韓媒體報道指，這起事故是因傳出有「名人」到訪當地酒吧，民眾聞訊後瘋狂湧入，引發悲劇。

網上瘋傳多名「罪魁禍首」，繼AfreecaTV的直播主、網紅K（本名：朴重奎）登上名單，他發文澄清否認後，昨日（11月1日）再有消息指影帝劉亞仁就是當晚出現在梨泰院而引起民眾混亂的名人。

有網民指當晚疑似見到劉亞仁的蹤影，其所屬經理人公司UAA娛樂對此發出聲明，強調並非事實：「劉亞仁29日出國，現在人在國外，他與梨泰院事件毫無關係。」

而藝術家崔河那於10月29日在社交平台上載劉亞仁現身泰國街頭的照片，為對方提供不在場證據。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R