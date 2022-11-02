【 男士健康】尿頻是前列腺肥大警號?　專家分享飲食預防心得

▲ 頻尿、小便困難及尿失禁的情況，可能是前列腺肥大的警號。

隨著年紀漸長，不少中年男士便會出現頻尿、小便困難，甚至出現尿失禁的情況，其實這些都有可能是前列腺肥大的警號。根據估計，本港中老年男性中，50歲以上的男性約有一半開始出現前列腺肥大的情況。雖然這病不會致命，但卻嚴重影響生活質素，營養師李婉萍近日便在Facebook向前列腺肥大患者分享了2大「飲食建議」及「改善3妙招」：

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飲食建議

少吃：紅肉、酒精、咖啡因、高鈉食物



紅肉包含牛、豬、羊及加工肉類等高飽和脂肪的食物，多吃恐影響攝護腺健康；酒精和咖啡因皆為利尿飲品，容易導致排尿次數增加；罐頭、加工食品通常添加大量鹽分，攝取過多會加重泌尿道症狀，建議少吃為妙。

多吃：茄紅素、鋅、蔬果

研究指出茄紅素可減緩疾病發展，紅橙色蔬果如番茄、木瓜、西瓜、葡萄柚等都是不錯的選擇；而牡蠣、瘦肉、魚類及南瓜子、葵瓜子等堅果皆富含礦物質「鋅」，對男性前列腺保養益處多；蔬果中則有豐富的抗氧化成分，是身體不可或缺的營養來源。

改善3妙招

1.多喝水：白天可多補充水分，但睡前或不方便如廁時則應減少湯湯水水的攝取。

2.多運動：避免久坐、維持標準體重都是改善前列腺肥大的重要方法，建議平時多活動身體增加運動量。

3.凱格爾運動：凱格爾運動是鍛鍊骨盆肌的首選，不僅可提升膀胱控制，減緩漏尿、頻尿等症狀，還能改善鬆垮體型，達到縮腹提臀效果，好處多到數不完。

最後，營養師提醒50歲以上男性應每年定期接受前列腺檢查，避免影響正常生活才後悔莫及。

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責任編輯：羅嘉欣