【梨泰院人踩人】日本節目重演梨泰院慘劇情境　揭人踩人致命關鍵：斜坡角度

▲ 日本節目重演梨泰院慘劇情境，揭人踩人事故致命關鍵。

南韓首爾梨泰院上周六（10月29）萬聖節活動發生人踩人慘劇，至今已造成156人死亡。日本《全日本新聞》於節目中以人體模型重演事故情境，並分析意外致命關鍵在於現場斜坡的角度。

日本電視台《全日本新聞》就梨泰院事故進行報導，節目組製作了一個斜度約5.7度的1平方米斜坡，並擺放9個人體模型。主持人隨後踏上斜坡，模擬1平方米環境內擠滿10人的情境。

根據專家研究，1平方米內如果出現超過10人，便有可能出現「群眾雪崩」，即人踩人的情況。不過根據南韓消防當局分析，事故現場每平方米內約擠滿了20人。

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主持人表示，雖然從畫面上看起來，斜坡角度不大，但實際站上去比想像中陡峭，當身體稍微傾斜，都有可能往旁邊倒下。他亦指，身處在人群中，眼前只能看見前方人體模型的後腦，而且由於太過擁擠，根本無法動彈。

另外，人體模型的體型較瘦，事故現場人士的身形可能更寬闊，加上天氣寒冷，人們身穿的衣物亦較厚重，可以移動的空間便更少。主持人指出，在這樣的情況下無法看到自己的雙腳，只要有一個人彎腰或跌倒，人與人之間失去互相支撐的力量，旁邊的人便會像骨牌效應般連環跌倒擠壓，發生人踩人事件。

他亦引述專家研究指，人體如果被施加50公斤的壓力，便會感到壓迫，而大量人突然被擠壓，最下層的人承受重量恐達數百公斤，即使站著亦有可能被活活擠死。當人體的血液因受到強烈壓力停止流通逾30秒，便可能失去意識，當達到6分鐘或以上更會窒息。

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責任編輯：羅嘉欣