【恢復旅遊】旅議會向政府提交團進團出景點名單　冀今年聖誕節接待海外旅行團

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「0+3」入境檢疫安排實施逾月，大批港人外遊，惟海外旅客未見大幅回升。旅遊業議會總幹事楊淑芬今早（2日）在電台節目表示，已向政府提交「團進團出」建議景點名單，期望11月內可敲定細節，在今年聖誕節可以方式接待海外旅行團，即使持黃碼期間，旅行團仍以團進團出在港遊覽景點。

旅遊業議會總幹事楊淑芬在電台節目《千禧年代》表示，在施政報告前後已與政府討論團進團出的建議，上星期當局再跟進，旅議會已提交建議景點名單，現時要待當局與不同部門研究建議是否可行。

楊淑芬指，9月底實施0+3後，有利出境旅遊，惟對入境旅遊未見幫助，由於不知何時可實施「0+0」，業界希望在可控範圍下，提出「團進團出」的建議，海外旅客組團來港，由本地導遊帶領，來港前決定好行程並作登記，由專車接送，可團進團出指定景點，並在食肆包廂用膳。

旅議會提交的建議景點名單，除了海洋公園及迪士尼樂園兩大主題公園，也包括M+及故宮博物館，膳時包括不少屬文化古蹟的廟宇。

楊淑芬表示，持黃碼人士不能進入食肆及很多處所，希望以團進團出的方式讓旅客隨團進出。她認為，香港仍然有吸引力，特別是M+及故宮博物館屬新落成，很多海外旅客未曾到訪。她期望11月內可敲定細節，在今年聖誕節可以團進團出方式接待海外旅行團。

楊淑芬坦言，有團進團出後，預料初期不會有很多旅客，來的都會是小團，但認為方向重要，能給予海外旅客正面訊息，令他們知道香港正逐步放寬，規劃旅遊行程時別一早排除香港，遺忘香港。

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責任編輯：江麗盈