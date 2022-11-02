【戀愛Staycation】鄭杞瑤當KOL成分手導火線 Kylie考慮轉型收起性感
先後參加過ViuTV節目《戀愛Staycation》及《尾二一屆口罩小姐選舉》的鄭杞瑤（Kylie）知名度大增，現為一名KOL的Kylie有「波膽女神」之稱，其IG上的性感亦成為網民討論的熱話。
原來，Kylie的性感照是令她跟前男友分手的導火線，她日前於商台節目《公子會》中跟主持人森美 、 火火 及劉翁分享與前度的感情線。
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當KOL致分手
Kylie去年參加由唐安麒擔任星級評判的Ace Talent模特兒，勇奪亞軍後入行。
熱愛足球的Kylie經常於網上發布影片預測賽事結果，打扮性感的她大晒驕人身材，成為不少網民喜愛的KOL。
然而這卻構成Kylie跟前度分手的主因，她說：「我係做咗（KOL）一陣就分開咗，其實佢係好支持我嘅，但係你會見到佢強逼自己去包容呢件事，佢難受，令到我更加難受。」
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與前度痛哭
Kylie坦言前度愈嚟愈癲，「佢會好唔開心，但係會收埋，屈住自己，你就會更加覺得『點解你要咁樣令到佢唔開心』，但係呢個係我嚟緊想行嘅風格。」
二人更因此而一起痛哭。
Kylie指這種情況每隔數月便出現一次，「你鬧我都算，咁我同你鬧囉，但係你係唔開心，我又好似做緊啲……我會覺得好對唔住佢，咁仲一唔一齊好呢？好疑惑。佢乜都唔講，但係所有朋友都感受到佢個氣場，最後我真係講我哋分開會……」
鄭杞瑤（Kylie）
森美提出建議
森美認為二人欠缺溝通，不過Kylie則指他們早已在感情上拖拉了一段時間，因此二人都為此感到疲倦。
森美覺得二人可再作溝通，「例如『事業線』唔可以多過一吋，同埋張相有『事業線』就唔可以有表情。嘴唇開，心口唔可以低。」
被問到是否最後一個男友時，Kylie承認：「係，對上一個。」
Kylie跟前男友拍拖8年，可惜二人分手收場。
Kylie或轉型
其後，Kylie被問到能否接受未來男友提出不再性感的要求，她謂：「盡量為佢轉型，我都努力緊轉型，你見我宜家講波嘅波衫都係唔露嘅，盡量令佢安心。講真唔可以露一世，我自己都好欣賞娜姐（周秀娜），一個有姿色嘅人點樣轉型，被人睇到你唔係得呢樣嘢。」
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撰文 : TOPick柴犬出動