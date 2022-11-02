【危險家長】港媽孭仔「三文治式」坐電單車　幼童無戴頭盔夾中間險象環生

▲ 一名男子駕駛電單車載著妻兒，媽媽揹著幼子坐在電單車後座。

父母有責任保護子女，尤其在馬路上更要注意小朋友安全，以免發生意外。近日在社交媒體流傳一段影片，事發在本港，有疑似一家三口「三文治式」迫坐在一輛電單車，媽媽揹著孩子，幼童沒戴頭盔。家長不但罔顧孩子安全，而且違反交通規則。

最新影片︰

幼兒無戴頭盔零保護

本周一（10月31日）facebook專頁「HongKong CarCam」發帖文，並轉載相片，寫道「呢度係香港呀」、「咪害個小朋友啦」，又表示「不如買返架私家車啦」。

▲ 疑似一家三口「三文治式」迫坐在一輛電單車。（圖片來源︰fb「HongKong CarCam」）

從專頁分享的兩張照片可見，事發應在太子道西一帶的馬路上，一名男子駕駛電單車載著妻兒，媽媽以孭帶前揹著目測約兩歲的孩子，母子坐在電單車後座。一家三口都有戴上口罩，惟只有兩名成人有戴頭盔，小朋友卻零保護，他只能捉緊媽媽。

▲ 小朋友沒戴頭盔，只能捉緊媽媽。（圖片來源︰fb「HongKong CarCam」）

網民批評︰犯兩條交通法例

不少網民批評家長的行為，完全是置孩子安全於不顧。有網民留言，「呢啲一定要投訴」、「電單車後座不能載8歲以下乘客」、「佢犯兩條交通法例」。另有網民笑言，「諗起印度闔家式騎法」、「好出奇咩，美麗新香港呀」、「融入大灣區」。

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電單車不能載8歲以下乘客

根據運輸署《道路使用者守則》，駕駛電單車時，駕駛者和乘客均須佩戴認可的安全頭盔，並且把頭盔扣緊；除非電單車附有側車，否則不可以運載超過一名乘客。此外，電單車後座不能運載8歲以下的乘客，除非該乘客是在側車固定座位上運載，則作別論。

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責任編輯︰王明芳