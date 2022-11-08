【餐廳中伏】三人食米芝蓮鐵板燒疑食物中毒 事主屙嘔兼燒至39度：衛生極差！

▲ 有食客吃完米芝蓮鐵板燒，懷疑食物中毒。

米芝蓮鐵板燒，當然是人人想食！但近日有網民反映吃完米芝蓮鐵板燒後，三人同行，二人肚屙，事主更「又屙又嘔又發燒」！批評餐廳食物衛生極差，更煎出「溶到水水地」的鵝肝給事主，令事主驚嘆$2280一位兼加一服務費的米芝蓮鐵板燒質素太差。

網民於社交平台Facebook群組「香港 Omakase おまかせ 關注組」發文分享，指自己與朋友到天后一間米芝蓮鐵板燒享用晚餐，價錢盛惠每位$2280兼加一服務費。不過享用晚餐後，他們一行三人有二人肚屙，自己則「又屙又嘔又發燒」，更一度燒至39度。

所謂米芝連鐵板燒，先唔講食物質素同服務態度，最重要既食物衛生都搞唔掂，真係唔明點解鐵板燒食熟野都咁多菌。

說到餐廳食物質素，事主指「開頭無乜特別，只係覺得所謂嘅米芝蓮都唔特別又唔驚艷，唔好食又唔係但好食就更加唔係。」用餐期間更發生了一宗「有趣」的香煎鵝肝事件，事主續指，在煎鵝肝期間，女廚師突然扔掉所有鵝肝在垃圾桶，事主誤以為「佢唔小心煎燶咗」，結果後方的侍應跟事主說：「師傅見啲鵝肝溶咗所以換過件。」等待一段時間鵝肝「上碟」後，事主指:「都係溶既！」

講真我見識少真係無係餐廳見過溶到水水地鵝肝！

▲ 事主指餐廳鵝肝溶到水水地。（圖片來源：FB@香港 Omakase おまかせ 關注組）

事主決定向廚師反映，怎料廚師的回應令事主驚訝：「我頭先煎過一次都係溶架，呢個係第二次煎架啦，其他客人都係食呢啲無問題！」而同行的朋友試了一口「溶到水水地」的鵝肝，都坦言「完全唔掂仲有啲苦」。事主按捺不住指：「你自己煎第一次見溶左都覺得有問題所以掉啦，煎第二次都係咁會唔會係你啲貨有問題。」

最後，餐廳經理替事主及其朋友把鵝肝換上帶子，「係刺身帶子拎去煎咋唔係新鮮個隻」，事主亦無奈表示「唔緊要啦，食咩我都屙晒同嘔晒岀黎。」

第一次岀左二千幾蚊比錢買難受，打篇文都無力。

帖文一出，有網民都認為鵝肝像「魚皮加魚肉」，「就算鵝肝overcook，都唔應該溶，最多縮細。」、「鵝肝煎第一次係溶既，第二次都係咁，都仲敢拎俾個客食 。」有網民認為他們三人明顯是食物中毒，不少網民表示同情「三個人都中招，每人2000幾蚊，唔好食最多無下次，但食到肚屙真係慘」、「深表同情，予以慰問及強烈譴責」，呼籲事主「報衛生署」，可惜事主無奈指「琴日無人聽，今日再打」。

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責任編緝：蕭雅文